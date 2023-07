Mirador del Sur | Deﬁciencia en servicios se vuelve costumbre

Zacatelco atraviesa por tiempos en los que la administración pública municipal actúa de manera negligente y hace oídos sordos a las carencias en los servicios públicos.

Y en esta falta de atención a las obligaciones prioritarias del gobierno, los ciudadanos se cuestionan qué caso tiene que exista un ayuntamiento, que no cumple con funciones básicas. A la falta de recolección de basura, se suma la constante falta de agua potable y el desorden en la semaforización, la que no está sincronizada y en una de sus áreas, no tiene semáforo que conecte con carretera federal, como ocurre en el cruce de la avenida 5 de Mayo.

A todo esto, los ciudadanos se hacen otra pregunta: ¿cuáles han sido los costos para la actualización no funcional de los semáforos? La cifra no ha sido revelada en una gestión municipal que no es transparente.

Recordemos que fueron reemplazados los tradicionales por los de tableros electrónicos, incluso uno da paso con luz verde y flecha de carretera federal a la avenida Lerdo de Rejada y al mismo tiempo los que transita sobre la vía que se dirige a la capital del estado, un error que prevalece y que la autoridad no evita.





LAS OBRAS PÚBLICAS

El “corazón del sur” atraviesa por un momento gris, en sus obras públicas no hay nada importante y el alcalde Hildeberto Pérez Álvarez, se ha dedicado a llevar a cabo obras de colocación de drenaje sanitario, las que por cierto hace en su mayoría en privadas, lo que no marca priorización, y despierta sospechas. Por cierto, ninguna acción ha sido transparentada, por lo que se desconocen montos y empresas que las realizan.





EL EXALCALDE ACTIVO

Óscar Rojas Pérez, mejor conocido como “El Cabrito”, a pesar de que le fue reprobada su cuenta pública en un par de años, está activo en busca de una diputación local.

El expresidente municipal de Quilehtla no es bien visto por la falta de claridad en su gobierno, pero después de pasar por distintos partidos, entre ellos el Revolucionario Institucional, ahora se dice ser morenista y por ese instituto político busca la candidatura.

Lo cierto, que los gobernantes que presuntamente han desviado recursos deben ser marcados y no tener a la mano la posibilidad de contender por un cargo de elección popular, para ello, como lo marca la ley, el Órgano de Fiscalización Superior debió remitir a la Procuraduría de Justicia del Estado, en el periodo de Marco Antonio Mena Rodríguez, la condición presupuestal no ejercida correctamente, lo que debió continuar con un proceso legal, que le impediría al “Cabrito” no poder contar con la carta de antecedentes no penales.

El problema es que estos asuntos no los procesan legalmente, sino que les dan carpetazo por intereses y acuerdos políticos. Veremos el desenlace de Rojas Pérez, quien por cierto no ha hecho público, que solventó las observaciones de dos periodos anuales de su gobierno de más de cuatro años.

Su caso es similar al de otros exalcalde de la región sur, que también aspiran a llegar al Congreso del Estado e incluso de la Unión.