Mirador del sur | Dolor de cabeza en Zacatelco

La administración pública de Zacatelco ha convertido en un desastre el gobierno actual, al presentarse limitantes para la recolección de basura, además de mantener sin agua potable, por amplios momentos, a las cinco secciones de la demarcación. Y ante el irregular manejo financiero de las arcas municipales, surge ahora el conflicto por la presunta instalación, en breve, de parquímetros, lo que la mayoría de ciudadanos reprueba, ya que no consideran viable que el ayuntamiento tenga una nueva forma de hacerse de dinero del pueblo, cuando no ha resuelto muchos problemas sociales.

El alcalde Hildeberto Pérez Álvarez además dio la instrucción de no pagar los últimos dos meses a la base trabajadora, según afectado el gobierno local por laudos laborales perdidos. Y en este tema, hay sospechas, que la propia autoridad fraguó una trama, en la que permitió perder el caso jurídico de la indemnización solicitada por varios trabajadores de administraciones anteriores, entre ellos una familiar directa de la esposa del presidente municipal.

Ante estas desconfianzas, ya ni la propia gente que trabaja en el ayuntamiento cree en lo que dice Pérez Álvarez, a quien le achacan que desvía recursos de programas para otras acciones y para fines desconocidos.

Y un nuevo malestar se presenta en este municipio porque Pérez Álvarez adoquinó la calle Río de Atoyac, en la colonia Domingo Arenas, favoreciendo al delegado del lugar que colinda con Xoxtla, Puebla.

Y es que ante las múltiples necesidades de mejorar la infraestructura de la cabecera municipal, esta acción no es prioritaria y refleja las tendencias para favorecer a amigos, compadres y quienes son afines a los intereses personales del alcalde.

QUEJAS

Propios trabajadores de Zacatelco han hecho llegar a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros su malestar con el presidente municipal, y la han enterado que el gobierno sureño no va por el camino correcto, por lo que han pedido su intervención para que el municipio no se vea más afectado. Ante este panorama, Zacatelco visualiza un cierre de año muy complicado, en el que no está garantizado el pago de sueldos, prima vacacional ni aguinaldo.

Personal del ayuntamiento se ha mantenido en espera que el panorama se aclare y permanece en sus áreas de trabajo porque simplemente no ven posibilidad de encontrar otro trabajo, en tiempos donde los empleos son limitados y mal remunerados en el sector privado.

XICOHTZINCO, ASUNTO CONGELADO

Se cumple un año con cinco meses de que el conflicto en Xicohtzinco sigue sin solución. Mientras tanto, en medio de la discrecionalidad gestiona en una sede alterna el alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez, a quien le han observado actos presuntamente ilícitos, como ocurrió en el área de .obras públicas, cuando fungió como director de esa área en la administración de José Isabel Badillo Jaramillo

El sur del estado tiene observaciones en sus autoridades actuales y desde San Pablo del Monte, pasando por Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco y Tepeyanco, hay puntos rojos en cuanto al presunto desvío de dinero público, lo que da a entender que los gobernantes llegaron a hacer de las suyas, sobre una gestión de trabajo y resultados.