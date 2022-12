Mirador del sur | El hoy no circula en Puebla

El primero de diciembre entró en vigor el programa “Hoy no Circula” en Puebla, por lo que autoridades ambientales de ese estado aplicarán el Programa de Modalidades a la Circulación, que contempla que en caso de dos días consecutivos de contingencia ambiental, los automóviles con holograma 1 y 2 no podrán circular. En el reglamento establecido, marcan que los vehículos con holograma “Exento”, quedarán libres de todas las modalidades y restricciones establecidas, también los vehículos que obtengan hologramas “00” y “0” y que sean unidades registradas en alguna de las entidades que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe): Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y desde luego Puebla.

Pero ante esto, los automovilistas con placas del estado de Tlaxcala deberán considerar las medidas oficiales, para evitar que su unidad termine en el corralón.

Lo cierto es que falta mayor difusión a detalle, por parte del gobierno poblano para conocer su nueva disposición, que va orientada al cuidado del entorno ambiental. Aunque inicialmente hay voces de molestia y rechazo, a esta nueva forma de contribución, que afectará a miles de personas, tanto de Puebla, Tlaxcala y otros estados.

Ante estas nuevas acciones, no olvidemos que Tlaxcala forma parte de la Megalópolis, por lo que su cercanía con Puebla lo obliga a cumplir con nuevas normas en materia ambiental. Recordemos que existe un Programa de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, por lo que la Federación realizará una consulta pública en los 39 municipios involucrados de ambas entidades, en la que participarán ciudadanos y expertos; serán varios los temas a tratar en áreas económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales.

DELINCUENCIA

En el sur del estado navegan delincuentes, que de una u otra forma afectan la estabilidad de las familias.

Un caso reciente fue el asalto a estudiantes del Instituto Libertad de Zacatelco, en una unidad de transporte público con ruta Papalotla al llamado corazón del sur.

El hecho terminó con un gran susto y la pérdida de celulares y dinero en efectivo de los jóvenes de bachillerato, quienes debieron denunciar ante el Ministerio Público para abrir una investigación sobre lo ocurrido.

LOS PARQUÍMETROS

El tema de los parquímetros sigue vigente en Zacatelco, donde comerciantes del centro de la comuna volvieron a tener un acercamiento con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para pedirle su atención y buscar una solución a sus quejas. La jefa del Ejecutivo estatal abrió un nuevo espacio de diálogo y fungirá como intermediaria para encontrar una salida, que satisfaga a las partes y se evite caer en un conflicto social, que afecte la estabilidad de las familias de este poblado.

MIS MEJORES DESEOS

Este espacio volverá a retomar temas de la región sur en 2023, por lo que dirijo mis mejores deseos a nuestros lectores y a todos los tlaxcaltecas en este cierre de año.

Vivimos tiempos difíciles por cambios en nuestras vidas, marcados por una pandemia que nos dejó de lección que nadie tiene la vida seguro, por lo que hay cuidarnos, disfrutar el día a día y tener una conducta de ayuda, altruismo y de solidaridad hacia quienes nos rodean.

Una adelantada Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.