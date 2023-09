Mirador del sur | Entre padrinos y ahijados

Donde se destaparon los dimes y diretes por asuntos políticos es en Zacatelco, municipio en el que aparecen reclamos y señalamientos por los nexos de aspirantes con gente que ha escalado en cargos públicos, y que según con su venia llevará a estos “ahijados o ahijadas” a ganar los comicios del 2024.

Lo claro en este poblado del sur del estado es que hoy día carece de liderazgos, de perfiles que garanticen que encabezarán de buena forma el gobierno local, por lo que los actores que buscan protagonismo no levantan entusiasmo en el proceso para renovar la actual administración.

La clase política de Zacatelco ha guardado silencio por más de 10 años y no ha levantado la voz para criticar las malas gestiones locales, que han sido reprobadas en sus cuentas públicas y se asoman como si nada hubiera pasado. Todo indica que su postura es hacer fila para seguir con la inercia de abusar del poder y sacar provecho personal y de grupo.

Lo increíble es que la ciudadanía, en su posición apática y desinteresada, ha dejado mantenerse a exalcaldes y otros servidores públicos que han cometido marcados actos de corrupción, pero no se desprenden de beneficiarse del erario, ya sea de forma personal o a través de familiares. Ahora suena que esas mismas exautoridades ya están apartando el pastel apuntando a cargos directivos municipales, por lo que están invirtiendo recursos económicos para asegurar su propósito.





MENTIRAS Y FANTASÍAS

Y dentro del quehacer diario de los aspirantes al gobierno de Zacatelco han iniciado reuniones con familias de las cinco secciones, y sus promesas forman parte de las mentiras y fantasías que presentan con el ofrecimiento de dádivas. Ante este panorama, en el corazón del sur ha tomado relevancia el aceptar algún beneficio económico o una despensa, aunque la gente es sabedora que lo recibirá de quienes tienen la intención de saquear las arcas municipales.

En redes sociales las acusaciones van a más y esto también está orientado a buscar hacer daño político al adversario, en la carrera por la silla presidencial municipal.

En resumen, Zacatelco necesita la aparición de voces que ayuden a que la ciudadanía elija correctamente a sus próximas autoridades, y para empezar debe atajar a aquellos que ya pasaron y no hicieron nada por el progreso, no hay tiempo para seguir solapando y aceptando a personajes viciados, que apuestan a la transa y no al bien común.





DE MAL EN PEOR

A dos años del actual gobierno de Zacatelco, su autoridad se ha mostrado ajena a resolver los problemas de urbanización, y es que más de un centenar de calles están debilitadas con hundimientos de su asfalto o adocreto.

Es lamentable que no exista el mínimo interés por evitar el deterioro, y que como autoridades solo estén viendo por intereses propios y no por los generales.

Zacatelco vive un rezago de más de 100 años, no tiene nada importante que presumir, carece de obras de impacto social y muestra una cara lejos del progreso, que en nada beneficia al sur del estado, que acude en grandes masas a este poblado por la actividad comercial y su dinámica de transporte público.