Mirador del sur | Gobiernos sin planeación

Al paso de mes y medio de gobierno municipal, no hay claridad de lo que pretenden hacer en comunas del sur, pero lo que sí está definido son los altos sueldos de alcaldes y regidores, mostrando prioridad a sus fines personales sobre los del bien común.

En Zacatelco la autoridad municipal no cuenta con un plan de gobierno ni tampoco con medidas urgentes y contundentes para sacar adelante la administración, la que quedó debilitada por el supuesto mal desempeño de la anterior. El problema de la recolección de basura no ha sido resuelto y no se ve por dónde pudiera tener un ajuste positivo que derive en adquirir parque vehicular en condiciones adecuadas.

El ayuntamiento mantiene en el zócalo una máquina trilladora para labores de campo, la que por voces de los propios campesinos no es de utilidad para esta zona, por lo que el cabildo bien pudiera acordar venderla y con ese recurso adquirir uno o dos camiones recolectores de basura.

Lo que asoma es que este año cerrará mal en medio de embargos, por lo que se irán cuatro meses sin pena ni gloria.

XICOHTZINCO, CASO COMPLEJO

La presunta detonación de arma de fuego por parte del exalcalde José Isabel Badillo Jaramillo contra su cuñado Fernando N. derramó el vaso de agua y encendió más al municipio, donde es radical la diferencia entre grupos políticos.

El gobierno de Luis Ángel Barroso Ramírez está en las cuerdas ya que no ha podido establecerse en el edificio oficial y tampoco ha logrado tener el control para desempeñarse de la mejor forma.

Todo marca que serán tres años conflictivos y de resistencia civil en contra de un grupo que ya gobernó y lo hizo con múltiples irregularidades. Aquí nace un movimiento que mantendrá marca personal al ayuntamiento en la ejecución de recursos públicos.

Los presuntos actos de corrupción que se han arraigado en entes públicos han desembocado en un malestar generalizado en el caso de Xicohtzinco, por lo que se vive una transición que obliga al gobierno a dejar viejas prácticas de abusos.

El movimiento ciudadano deberá cuidar formas y fondo, y para su salud es importante dejar a un lado personajes como Luciano Crispín Corona Gutiérrez, quien fue auditor del Órgano de Fiscalización Superior. Su presencia demerita la pureza de una manifestación que busca transparentar el ejercicio de gobierno.

VINCULACIÓN

La nueva legislatura parece actuar estrictamente ante los abusos en la pasada administración municipal.

Trascendió que han sido vinculados al proceso por la comisión del delito de peculado en perjuicio de la sociedad tlaxcalteca los exalcaldes Óscar Rojas Pérez y Jesús Herrera Xicohténcatl de Quilehtla y Papalotla, y quien seguirá es Martha Palafox Hernández, de Axocomanitla.