Mirador del sur | La Vía Corta, terreno reservado

Pasar por la Vía Corta Chiautempan-Puebla, es hacerlo en un entorno donde hay presencia de mujeres que practican la prostitución. En un reciente recorrido por esta área se constata que la trata de personas está vigente; en el tramo Mazatecochco, siguen apareciendo damas que ofrecen servicios sexuales, y en este tema, lo más preocupante es percibir a menores de edad pagando por ello. Pasar por esta carretera federal es ver el ejercicio de la prostitución en Chiautempan, Teolocholco, Acuamanala, Quilehtla, Mazatecochco, Tenancingo y San Pablo del Monte.

ZONA TOLERANCIA, ¿OPCIÓN?

Y ante esta situación, que genera mala imagen a la entidad, una opción viable, como es aplicada en otros estados, es la apertura de una zona de tolerancia, donde las prostitutas son “certificadas” al pasar pruebas de salud y llevar a cabo su actividad en un área alejada de la urbanización. El tema es espinoso y muy criticado, pero finalmente es un mal necesario, que es muy difícil eliminar.

Asumir el problema con madurez es obligatorio, ya que caer en psicosis por lo que se vive es solo magnificarlo, y entendamos que no es exclusivo de Tlaxcala, sino de todo el mundo.

CENTRO CULTURAL

Una vez más, el Centro Cultural Zacatelco fue invadido por el ayuntamiento, que siente ser el dueño del edificio donde opera el organismo adscrito a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

La posición del alcalde Hildeberto Pérez Álvarez es cuestionada, no solo por hacer menos este rubro, sino por el desastre en el que tiene a la actual administración pública, en la que poco o nada ha hecho para cambiar al municipio. La actitud del gobernante, al enviar a uno de sus subordinados, el director de Gobernación para apropiarse del área donde llevan a cabo las clases de violín, es una muestra de ignorancia y de falta de respeto, por lo que es comprensible el enojo del director del centro, Cándido Portillo Cirio, un zacatelquense, que siempre se ha preocupado por la preservación de las costumbres y tradiciones del llamado corazón del sur, conocedor de la historia del municipio y de Tlaxcala, y que su expresión siempre ha sido lógica, coherente y defensora del bienestar común.

LA POLICÍA

Y un área que está para llorar, y que es un riesgo para la estabilidad municipal de Zacatelco, es la de Seguridad Pública. El alcalde decidió, sin ninguna justificación, no pagar en tiempo y forma a los elementos, por lo que en los últimos tres meses ha renunciado la mayoría y los que llegan no tiene el perfil para ejercer óptimamente la función encomendada. Lo peor es que hay involucrados personajes de dudosa reputación, que se han dedicado a extorsionar a ciudadanos e incluso a golpearlos y dañar sus unidades porque no les dan dinero, al detenerlos por presuntamente incurrir en una irregularidad vial.

El asunto no queda ahí, ya que ante esta desordenada área, siguen ocurriendo ilícitos graves por parte de cuerpos delictivos, que esta semana quitaron la vida a una persona, al asaltarla y quitarle su unidad vehicular en la Sección Cuarta.