Mirador del sur | Las bardas y los mensajes políticos

En el sur de esta entidad, esta semana aparecieron cientos de nombres en bardas, donde se promueven como aspirantes a cargos de elección popular.

Y este detalle vaya que sí generará una alta contaminación visual, ya que para 2024 habrá elecciones de índole federal, estatal y municipal.

Los primeros en ganar espacios son los políticos que desean llegar al Congreso de la Unión, ya sea como senadores o como diputados, pero esta tendencia incrementará cuando aparezcan quienes desean ser alcaldes, diputados locales o hasta presidentes de comunidad.

Cierto que los tiempos electorales no avalan que los aspirantes manejen su propaganda como candidatos porque aún no es permitida, pero lo cierto es que ya podemos ver espectaculares, bardas y publicidad de mano, en la que trabajan el posicionamiento para hacer firmes sus intenciones con fines políticos.

Se avizora, sin duda alguna, un 2024 de intensa lucha por los cargos de elección popular e incluso hasta por los electos por el principio de representación proporcional, los conocidos como plurinominales.





LA MUERTE DE SERGIO SERRANO

Zacatelco perdió un personaje de la vida política que le dio interés, polémica y realce, ya que su perfil fue para aplaudirle o para cuestionarle. El empresario fue tres veces candidato a alcalde y su objetivo nunca lo alcanzó al perder en los tres comicios, el primero por el Partido de la Revolución Democrática y los dos últimos por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Lo cierto que Serrano Moreno después de ser diputado local no logró fortalecer su imagen política y sus derrotas reflejaron que en el corazón del sur es difícil mantenerse en el quehacer público cuando la ciudadanía no ve importantes resultados.

Sergio fue un hombre alegre, de buena sangre, amigo y con muchos compadres en su natal municipio, como él mismo lo decía. Su enfermedad en sus últimos cinco años de vida lo mermó y también le afectó en su ánimo, finalmente su historia está escrita y como político deja un hueco difícil de llenar. En su lucha política lo más justo hubiera sido ganar una elección municipal, lo que no se dio, a pesar de buscar la alcaldía en par de ocasiones por Morena, con Andrés Manuel López Obrador en la cúspide. Tomemos como dato que el partido creado por el presidente de la República no ha ganado nunca una elección municipal en Zacatelco, por lo que tras la muerte de Serrano Moreno habrá otro candidato el año próximo, que en estos momentos no garantiza un triunfo para este instituto político.





LOS SEMÁFOROS

Molesto y desesperante es el que los semáforos del centro de Zacatelco no estén funcionando normalmente. Este problema surgió desde que la actual administración decidió cambiarlos por unos supuestamente más modernos, pero que en todo este año no han cumplido con dar flujo a los cientos de automóviles que transitan por vía federal. Ante la negligencia y desinterés de la autoridad, las áreas de Protección Civil y de Vialidad del Gobierno del Estado deben tomar cartas en el asunto, porque afecta no solo a zacatelquenses sino a conductores de Puebla y Tlaxcala que hacen uso de la carretera federal que conduce a las capitales de ambas entidades.