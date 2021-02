Mirador del sur |Las candidaturas

Atrás de las candidaturas en los partidos de antaño están personajes que fueron alcaldes y que ahora no buscan ser los protagonistas del nuevo proceso electoral sino colocar a familiares como regidores.

El nuevo negocio de la política es entrar a la administración pública como representante popular y para eso basta estar en las planillas como uno o dos en la lista de regidurías para tener amplias posibilidades de acceder al poder.

En Zacatelco, los exalcaldes Francisco Román Sánchez y Blanca Águila Luna, orquestan esta estrategia para colocar a familiares cercanos y así retornar al ayuntamiento.

Ser regidor es un premio para la “holgazanería” y vivir cómodamente del erario con un ingreso, que entre sueldo, dietas y moches, puede superar los 50 mil pesos mensuales. En esta óptica hay cuadros y personajes políticos que se han acostumbrado a ser sujetos de adorno al formar parte del saqueo del dinero público sin cumplir funciones eficaces y de resultados para el bienestar común, por lo que es claro que varios están preparados para acceder a la próxima administración.

INCERTIDUMBRE

En otros partidos políticos, hay incertidumbre para definir las candidaturas en el llamado corazón del sur, en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son más de 10 aspirantes y en este momento no hay claridad de quién será el abanderado.

Hay quienes presumen tener el mejor posicionamiento por ser afines consanguíneamente a anteriores autoridades municipales y asegurar tener el padrinazgo de líderes del partido, aunque en los hechos tienen poco arraigo con la ciudadanía.

En este ambiente de dudas también se presenta el uso exagerado y descontrolado de publicidad barata en la promoción de los actores que buscan la candidatura por Morena. Esto conlleva a que surja basura política en las redes sociales, que más que favorecer lo que genera es contaminación visual.

Es claro que la famosa encuesta para elegir al candidato no será suficiente para dejar conformes a los participantes y en este momento todo indica que se trata de una simulación, que acarreará problemas al ungido y al proyecto de Morena, que por cierto ha ido a la baja en las preferencias electorales por no cumplir lo que propuso al inicio del gobierno federal, es decir hay una fallida cuarta transformación, lo que pudiera revertirse si se transparenta el ejercicio público de recursos y no sigue abriendo paso a personajes de los “viejos” partidos.

PARTIDO O PERSONA

Otro punto a análisis es qué tanto influirá el partido político o la persona en las elecciones de junio próximo.

Un partido de los llamados “chiquitos” no garantiza el triunfo en quien presuma alta identidad con el pueblo, pero está por verse en Zacatelco donde la moneda sigue en el aire cuando no hay ningún personaje claramente arriba en las preferencias electorales.

La pregunta de la semana:

¿Cuántas candidaturas para alcaldías y otros cargos de elección popular están negociadas y a cuánto asciende el pago?