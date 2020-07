Mirador del sur | Las lluvias

La zona sur del estado presenta graves problemas en su zona urbanizada, de ahí que decenas de viviendas resultaron inundadas durante las fuertes precipitaciones pluviales.

Comunas como San Pablo del Monte y Zacatelco reciben la bajada del agua pluvial, proveniente de las faldas de la Malinche y su paso es incontrolable cuando corre entre calles y avenidas para seguir rumbo a barrancas y terminar en los ríos Zahuapan y Atoyac.

Alguna vez un especialista de la Comisión Nacional del Agua explicó que en esta zona no hay ninguna infraestructura hidráulica orientada a dar forma a un sistema de cuencas, que pudiera orientar el flujo pluvial sin afectar áreas urbanizadas.

Entendamos como cuenca la zona del territorio limitada por una línea divisoria de aguas que incluye un solo sistema de drenaje superficial; es aquel lugar geométrico donde todos los puntos drenan hacia un mismo curso de agua. Ante el olvido y el costo millonario que implica, será difícil aterrizar un proyecto regional que evite las afectaciones en muchas familias y el cuadro de ver correr la bajada del agua pluvial como si las calles y avenidas fueran ríos o lagunas.

LOS ASPIRANTES

En los últimos 10 días, hemos visto la aparición de aspirantes a cargos de elección popular, quienes, en algunos casos, se han atrevido sin ninguna vergüenza, a dar despensas con costos de 100 a 200 pesos para según ayudar a familias vulnerables.

Sin ninguna claridad y confiabilidad de que cambiarán positivamente sus comunas, se hacen notar como buenos hombres y mujeres.

Para el proceso 2021, se vislumbra una batalla en la que más de 10 partidos políticos buscarán la preferencia electoral. Por ese alto número, el voto será dividido y los vencedores lo harán con mediados porcentajes.

A propósito de institutos políticos, a algunos aspirantes, muchos ciudadanos del sur del estado les han preguntado cuál es el destino de las prerrogativas, ya que desconocen en qué son aplicadas y, en sus dudas, sospechan que terminan en los bolsillos de quienes los dirigen o en allegados.

DE ROJO A NARANJA

El cambio de semáforo rojo a naranja no parece ser de impacto para miles de personas, que entre la desinformación e ignorancia hacen su vida cotidiana como si no existiera un grave problema de salud pública.

La pandemia de la Covid-19 sigue llevándose vidas en un abrir y cerrar de ojos, pero eso no es alerta para quienes no creen en el virus y lo desafían al no protegerse y arriesgar a muchos más ante el riesgo de que sean transmisores de la cepa. Así es difícil buscar resultados y encontrar una sociedad equilibrada, dispuesta a contrarrestar coordinadamente un mal que ataca ferozmente las vías respiratorias.

La pregunta de la semana:

En medio de la crisis económica que vivimos, ¿resistirán los padres de familia de mantener a sus hijos en escuelas particulares, las que tienen los mismos costos de inscripciones y mensualidades de antes de la pandemia?