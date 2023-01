Mirador del sur | Libertinaje de motociclistas

En Zacatelco ya es un abuso el tránsito de motociclistas sin cumplir con la normatividad para el cuidado de su integridad física. Y en un alto número lo observamos, su traslado sin uso de casco y en muchos casos hasta con cuatro integrantes de la familia, entre ellos menores de edad. Esta problemática vial debe frenarse para no arraigar la anarquía vial, la que se presenta porque el ayuntamiento olvidó que su función es la de llevar a cabo campañas de concientización y hacer saber a quienes están en peligro, que deben reconsiderar su dinámica social, la que desarrollan por el bajo costo que implica al hacer uso de una motocicleta.

ACCIDENTES

A pesar de que han ocurrido accidentes en diferentes arterias de la mancha urbana, del llamado “corazón del sur”, los operadores transitan sin casco y alta velocidad sin respetar las normas de vialidad, siendo presa de automovilistas que también transitan a alta velocidad y en algunos casos en estado de ebriedad.

INTERVENCIÓN

Es momento de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por medio de su área de vialidad y también Protección Civil del estado, intervengan para disminuir los riesgos de muchas personas, que han caído en el libertinaje de trasladarse en condiciones inadecuadas, arriba de una motocicleta.

El llamado es para que el ayuntamiento de Zacatelco tome cartas en el asunto, pero el problema en esta comuna es que la autoridad en funciones tiene problemas con el personal de la Dirección de Seguridad Pública, al que no le paga en tiempo y forma, además de tenerlo limitado en su operatividad, al darle combustible en un 25 % de la capacidad de una patrulla, lo que no es óptimo para cumplir sus funciones, con efectividad. No hay mucho tiempo de espera para que los motociclistas sigan arriesgando su vida, y la de otros por el simple hecho de pasarse por el arco del triunfo las normas oficiales.

MEDIO METRO

Vaya polémica que ha creado la presentación del Sonido Pirata y su bailarín llamado “Medio Metro”, el sábado próximo en Zacatelco. El detalle es el rompimiento entre ambas partes, lo que derivó en que el creador de esta agrupación musical reemplazara, a quien se ha hecho viral en las redes sociales; una de sus primeras presentaciones fue en la feria de Hueyotlipan.

Aquí hay mucha expectación por ver al llamado “Medio Metro”, quien es trending topic a nivel nacional.

LA FERIA, EN SU RECTA FINAL

Muchas personas preguntan cuándo acaba la feria para recuperar el orden en Zacatelco, la respuesta es que será hasta inicios de febrero cuando el ayuntamiento retire toda la estructura de fierro de juegos mecánicos, que invaden su primer cuadro. Mientras los mayordomos y fiscal de la parroquia de Santa Inés tienen la posibilidad de llevar a cabo sus actividades festivas, en el atrio del templo católico, el ayuntamiento lo hace en el área central, y para eso decidió cerrar la carretera federal, lo que representa un dolor de cabeza para quienes buscan trasladarse a las capitales de Puebla y Tlaxcala.