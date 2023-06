Mirador del Sur | Los bares de Zacatelco

En los últimos dos años, Zacatelco se ha empapado de bares en sus diferentes secciones, espacios que han venido a alterar el orden y a atraer a jóvenes universitarios, que semana a semana se embriagan, dejando mala imagen a sus personas e instituciones educativas que representan. Este problema necesita la intervención de loss gobiernos federal y estatal, si es que está dentro de sus facultades, porque no es viable que pudiera participar el gobierno municipal, ya que es el que ha dado las licencias de funcionamiento, lo que ha creado un entorno de mayor inseguridad.

La última de las borracheras fue la gresca entre estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y de una institución de nivel medio superior de la región. Lo cierto es que ya alcoholizados, los jóvenes pierden la noción de su entorno e incluso asumen conductas agresivas. Vivimos tiempos de afectaciones emocionales, que llegan a personas adultas y adolescentes, sin dejar fuera a infantes, por lo que los gobiernos, deben colaborar en evitar la anarquía y el fomento der vicios, como es el alcoholismo y posiblemente introducirse a las drogas.

Qué penoso para Zacatelco el tener un gobierno que hace todo lo contrario a alcanzar el progreso. A un año con nueve meses no hay nada que presumir en el corazón del sur, y lo peor es el cinismo de sus autoridades, que hacen que no ven las críticas y se mantienen con una dinámica que no arroja beneficios al bien común.

EL PUMA Y SUS LIBERTADES

Hildeberto Pérez Maldonado, el llamado “Puma”, hijo del presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, El Cachorro, debe entender que si quiere llegar a algún cargo público, primero debe mostrar una conducta ejemplar. Y es que el joven el viernes pasado, sin importarle provocar un accidente, presuntamente manejó su carro blanco en sentido contrario en pleno centro del municipio, acompañado por sus amigos.

Estos detalles reflejan el perfil de quien está lejos de ser un referente y que garantice que ofrecerá cosas positivas a su municipio. Tiempo al tiempo.

EL ENCHARCAMIENTO

Pasan los años y nadie puede resolver el enorme encharcamiento en la lateral de la carretera federal Tlaxcala-Puebla, en el municipio de Zacatelco.

Este problema que surgió desde que fue ampliada a cuatro carriles la vía federal, en el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz, es un dolor de cabeza para conductores de transporte público y privado, porque llega a alcanzar casi el metro de altura de agua pluvial y como consecuencia, provoca daños mecánicos, cuando no tiene salida. El alcalde actual recientemente se apareció para tomarse la foto y ofrecer solución, a lo que igual que muchos pendientes, no cumple.

SPM Y SU DESORDEN POLICIACO

San Pablo del Monte pasa por un mal gobierno, el del famoso Pollo, el alcalde Raúl Tomás Juárez Contreras, quien no sale de una y entra en otra.

Lo actual es el conflicto al interior de la corporación policiaca donde los elementos de esta área se le subieron a las barbas al presidente municipal e incluso lo obligaron a que ellos decidieran quién asumía la titularidad, luego de sustituir al mando anterior.