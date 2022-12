Mirador del sur | Los desechos orgánicos, tema que atender

Zacatelco es uno de los cuatro municipios que fue sancionado por la Secretaría de Medio Ambiente al no respetar las normas para el uso de rellenos sanitarios.

La comuna del sur del estado no ha cubierto los pagos por derechos para este servicio, por lo que esta situación aumenta la problemática que viven las cinco secciones, donde la recolección de basura es deficiente, al grado de que en el presente año en varios calles y avenidas no han pasado unidades automotoras, dedicadas a llevarse los residuos sólidos de las casas habitación. Esta situación muestra una administración pública desordenada, que no cumple con trámites básicos y que los castigados son los ciudadanos. En este tema, ante la sanción de no hacer uso de los rellenos sanitarios oficiales, la autoridad de Zacatelco, utiliza espacios clandestinos en la colonia Domingo Arenas, donde arroja la basura que recolecta y además de ello la vende a una empresa desconocida.

El asunto debe ser investigado por los organismos que velan por el cuidado ambiental, tanto a nivel federal y estatal, porque es evidente que hay focos de contaminación, que deben ser frenados. Además, los entes públicos están obligados a actuar conforme a la ley, y no con actos que escapan a la norma oficial.

LA COLONIA DOMINGO ARENAS

Y a propósito de la colonia Domingo Arenas, esta población colindante con Xoxtla, Puebla y el centro turístico Val´Quirico, se ha convertido en un área estratégica para publicitar comercios y al propio gobierno del estado de Puebla, a través de espectaculares, pintas de bardas y lonas ubicadas en los laterales de la vía carretera federal.

Es claro que el crecimiento del lugar es acelerado, porque la cercanía con el atractivo Val´Quirico les permite también dar apertura a restaurantes y comercios donde venden artesanías. En este caso, los predios ubicados en este entorno subieron considerablemente de precio y paulatinamente la colonia se ve más urbanizada y con el perfil comercial, que es benéfico para los lugareños.

MUNICIPIOS Y SU SILENCIO

Comunas del sur del estado dejaron pasar su primer año de gobierno sin dar un informe certero de sus actividades, lo que en años anteriores era una tradición.

Cuatro meses después de que cumplieron el primero de tres años de gestión, poco o nada informaron y esto es resultado a que no tienen argumentos que mostrar, como logros en sus gobiernos. La ciudadanía se mantiene atenta a lo que acontece en los gobiernos locales, algunos en conflictos internos entre alcaldes y resto del cuerpo edilicio, como San Pablo del Monte donde el munícipe asegura que es chantajeado por regidores y presidentes de comunidad, de quienes dice que le exigen un bono de fin de año, superior a los 100 mil pesos. Lo cierto es que en hechos no hay acciones qué presumir, lo lamentable es que en el rezago urbano hay presidentes municipales, que en lugar de dar prioridad a obras de adoquinamientos, guarniciones y banquetas, se inclinan por colocar drenajes, que son los actos ocultos, que en anteriores gobiernos fueron practicados como una forma discreta para desviar recursos, porque simplemente no cubrían las metas que reportaban en sus obras enterradas.