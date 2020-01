Mirador del sur | Mayordomos y fiscal hacen su feria

La feria de Zacatelco ha iniciado sus actividades con la sorpresa de que en el atrio de la parroquia los mayordomos montaron su teatro musical y, además, alrededor del templo, el fiscal dio permiso a comerciantes para ofrecer sus productos durante la celebración a la virgen y mártir Santa Inés.

Esta decisión hace a un lado la recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de que no se efectuaran eventos que concentren muchas personas en el primer cuadro del municipio.

Por usos y costumbres está determinado que la autoridad municipal no tiene injerencia en la Iglesia de Zacatelco por lo que no tiene facultades para decidir lo que se hace o no se hace en ese terreno.

Lo cierto que en este poblado ha despertado división la ubicación de su feria y hay detalles que generan el desorden.

LOS VISITANTES

Pero mientras las diferencias internas mantienen dividido al municipio, para este domingo se espera la llegada de miles de personas para disfrutar el rico mole de Zacatelco.

Los visitantes ajenos a los problemas de los grupos, arribarán con el mismo entusiasmo de años anteriores y ese sentido le dará alegría a la festividad de Santa Inés.

El domingo 26 de enero es una ocasión especial que tendrá un trabajo minucioso por parte de la vialidad y seguridad de la comuna y el estado.

Zacatelco es de los municipios más visitados en su festividad anual, lo que muestra que es querido y admirado por miles de familias de otros poblados tanto de la entidad tlaxcalteca como otros estados del país.

INDOCUMENTADOS

En la comunidad de Panzacola, municipio de Papalotla han aumentado las quejas ciudadanas por la presencia de indocumentados sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla donde han ocasionado diferentes incidentes ante sus exigencias por recibir dinero al limpiar parabrisas, vender dulces o simplemente pedir apoyo para subsistir.

El detalle es que algunos de ellos, provenientes de Centroamérica, se encuentran afectados por inhalar sustancias tóxicas o etílicas, las que los llevan a tener un comportamiento agresivo, que alerta a los habitantes del poblado tlaxcalteca, que colinda con la capital de Puebla.

Ante esta situación es muy importante que el Instituto Nacional de Migración supervise esta comunidad y si es necesario deporte a los indocumentados, principalmente los que alteran el orden público y que no tiene ninguna justificación esa conducta.