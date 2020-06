Mirador del sur | Políticos a la carga

La presencia de los políticos partidistas, o quienes buscan serlo, comenzó a aumentar en el presente mes cuando avanza 2020 y se reduce el tiempo para los comicios de mediados de 2021.

Las redes sociales han dado apertura al manejo abierto de aspirantes y en ese juego al uso de mecanismos nada transparentes, más bien sucios, con el fin de atraer y posicionar.

Ahí, vemos laa presentación de presuntas encuestas, que es un detalle que merece control en esta región, ya que es muy fácil, sin contar con una vitrina metodológica, colocar arriba de esos supuestos sondeos al personaje que busca escalar en las preferencias electorales.

Rechazo

En esta dinámica, muchos personajes son rechazados por el simple hecho de que han estado en el medio político de donde han saltado a la administración pública en la que no han hecho nada significativo.

Los conocidos como chapulines, difícilmente repetirán en sus aspiraciones de ganar una elección ante la exigencia de caras nuevas.

Ambición

La ambición de quienes disfrutan de cuatro años con ocho meses en el ejercicio público los lleva a perder la cabeza y manejar la propuesta de que algún familiar o amigo herede el puesto.

Otros personajes que han sabido sacar provecho de las obras públicas, al ejecutarlas con la investidura de empresa, también intentan escalar a la silla grande, lo que es mal visto por un amplio porcentaje ciudadano.

Lo cierto que el calor político va en aumento por lo que cuando fenezca 2020, nadie, ni la pandemia, detendrá a quienes luchan por ganar los comicios. Ese será otro tema de riesgo para la salud por el problema de los contagios en eventos en los que se concentra un amplio número de personas.

Sismo

El sismo de este martes no provocó daños graves en el sur del estado, a pesar de la fuerte sacudida a edificios públicos, eclesiásticos y casas habitación.

En verdad que el fenómeno natural vino a afectar más la estabilidad emocional de miles de personas, que ven a este 2020 como el peor año de sus vidas.

El movimiento telúrico evidenció a algunas comunas en donde no se escucha la alarma sísmica, por lo que los autoridades de esos poblados deben ocuparse de tener en orden detalles como éste y no distraerse en asuntos que no son de interés común.

Más decesos

La cepa Covid-19 sigue cobrando vidas de muchos sureños, por lo que se mantiene el llamado de mantener sana distancia y de preferencia el aislamiento en casa.