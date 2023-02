Mirador del sur | Religión y política

Servidores públicos en funciones, que ostentan cargos de elección popular, desconocen lineamientos constitucionales en específico en materia electoral e incluso en sentido ético, en cuanto al uso de la religión para fines de proyección política personal. Y esto ocurre en varios municipios, donde en tiempos previos a los actos oficiales de campaña, hay quienes manejan su imagen en redes sociales, acompañada de templos católicos o de actividades eclesiásticas, con el fin de tener un mayor posicionamiento. Un caso concreto es en Zacatelco donde la regidora Patricia Díaz Domínguez se promociona con imágenes de la parroquia e incluso de Santa Inés virgen y mártir, en tiempos de festividad anual, lo que es un antecedente que la marca negativamente, en sus intenciones por seguir viviendo del erario.

Precisamente, en este municipio fue anulada una elección municipal cuando el candidato Fulgencio Torres Tizatl utilizó la religión en actos proselitistas.

Pero esta costumbre de utilizar la iglesia con fines políticos no es nueva, porque han llegado personajes a ser presidentes municipales que previamente fueron mayordomos o principales donadores económicos para la festividad anual del pueblo.

Dar dinero, colocar el arreglo principal a la entrada del templo e integrar al grupo de mayordomos es punto de lanza para llegar a la silla presidencial, aunque actualmente quienes hacen uso de esta estrategia son observados y criticados en redes sociales.

Por ahora, quien brincó con esas prácticas es la regidora Patricia, quien tiene un difícil camino por ganar un cargo público, al ser parte del grupo edilicio que ha sido aliada del actual alcalde Hildeberto Pérez Álvarez, quien a más de medio año de gobierno no ha concretado acciones de progreso, pero sí actos no transparentes, con el objetivo de sacar beneficios personales.

En este municipio los regidores han firmado actas de cabildo sin que las hayan celebrado presencialmente, por lo que es otro tema a analizar, y que las autoridades correspondientes deben investigar ante una clara violación a la Ley Municipal.

POLICíA

Zacatelco es un municipio clave en el equilibrio de la seguridad pública del sur del estado, pero su administración actual no está cumpliendo con los lineamientos básicos para ello. Y es que la corporación policiaca no opera con normalidad, ya que el alcalde no cubre los sueldos en tiempo y forma de los elementos, además de que no entrega los recursos económicos indicados para operar esta importante área. En la misma agrupación hay un malestar en la mayoría de policías municipales, quienes se quejan de que las unidades vehiculares, para cumplir rondines y movilidad interna del municipio, solamente reciben el 25 % de la capacidad del tanque de combustible, lo que refleja claramente que el alcalde manipula e incurre en acciones sucias, sin importarle la integridad de las familias del municipio.

TODOS CON MORENA

En el sur del estado la migración de políticos panistas, priistas y perredistas al Movimiento de Regeneración Nacional se da en un alto porcentaje, lo que demuestra que lo importante es llegar al poder, y beneficiarse de él. Ante este asunto, qué importante será hacer una reforma en la que se tome en cuenta esto del cambio fácil de camiseta, sin que existan sanciones o impedimento.