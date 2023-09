Mirador del sur | Se prendió el gallinero

Vaya que sí se prendió el gallinero, como coloquialmente se dice en la jerga política, ya que en Zacatelco durante el desfile cívico del pasado 16 de septiembre hubo roces, entre diferentes grupos que aspiran a la silla presidencial municipal.

Lo que calentó los ánimos fueron las argumentaciones sobre la presunta repartición de pulque por parte del bando del alcalde Hildeberto Pérez Álvarez, lo cierto es que la acusación derivó en que sistemáticamente fuera atacado en redes.





LA HORCHATA

Lo que dio risa fue un comunicado oficial en el que mencionó el gobierno local que en el desfile el ayuntamiento distribuyó agua de horchata, negando que fue pulque, como fue señalado por varias fuentes.

En este panorama todavía prevalecen prácticas de atracción ciudadana, en las que la mentira es el sello de práctica.

Pero en un sentido correcto es tiempo de ofrecer propuestas y cumplir actos que conlleven a tener un gobierno honesto y de trabajo, lo que se ha olvidado en Zacatelco, municipio que vive en el atraso y alarmantemente no tiene acciones que cambien su entorno.

Desde los tiempos de proselitismo se percibe quién es quién en el juego político, por lo que la ciudadanía debe estar atenta y atajar aquellos personajes que su misión es llegar a tomar las arcas municipales como botín económico.

Urge la llegada de un gobernante sano, limpio, honesto, que trabaje día a día por el bien común.





AÑO DE HIDALGO

En municipios del sur del estado, como Xicohtzinco, Zacatelco y San Pablo del Monte, sus ciudadanos no ven que los gobiernos locales actuales iniciarán este mes su año fiscal de Hidalgo, y lo dicen porque su gestión desde su primer día de actividades ha sido oscura y llena de corrupción.

En el caso del corazón del sur se perdió la coherencia y la labor transparente, incluso hay personajes dentro del cuerpo edilicio y en cargos directivos que han dado apertura a bares y buscan de alguna u otra forma llevar agua a su molino.

Lo lamentable que no hay nadie que los frene, el Órgano de Fiscalización Superior es un ente que ha defraudado a la sociedad civil, y no se diga los diputados locales, que son ausentes de la vigilancia cercana del manejo de recursos públicos en el sur del estado. De seguir así y no existir reformas que aten las manos a los gobernantes municipales, difícilmente veremos un camino claro y abierto para el progreso.