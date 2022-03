Mirador del sur | Situación emocional, detalle a atender

La pandemia sin duda alguna nos ha dejado adversidades al por mayor, y es que no solo los contagios generaron secuelas al afectar diferentes órganos humanos, porque a ese daño hay que reconocer que han aumentado de forma considerable los problemas emocionales para quienes dieron positivo y para quienes no.

Niños, jóvenes y adultos muestran alteraciones conductuales, reflejo a frustraciones, temores, desinformaciones y todo ocasionado por confinamientos y por la cepa del Sars-Cov-2, que vino a cambiar enormemente la vida de todos.

En últimas semanas han ido en aumento conflictos sociales, hechos que escapan al orden social, y en ellos se muestra una sociedad convulsionada.

Mencionemos el caso reciente de mujeres que asistieron a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Tlaxcala, entre ellas algunas sureñas, que cometieron daños a la edificación de Palacio de Gobierno, actos que no tienen ninguna justificación.

Ante esto que vivimos hay que colaborar en el sentido de no desequilibrar el entorno social y lo tenemos que guiar con actos en los que evitemos confrontaciones verbales estériles por asuntos triviales, en casa no levantar la voz, no gritar a los integrantes del núcleo familiar y en el trabajo, en fábricas, oficinas de gobierno o de empresas privadas, entre compañeros mantener un clima de respeto y unidad. Cierto que hay formas distintas de pensar, pero eso no significa llegar a pugnas o a afectar a quien tenemos cerca. Las soluciones se alcanzan siempre con diálogo, que quede muy claro.

AUSENCIA DE OBRAS IMPORTANTES

Han pasado ocho meses de que los gobiernos municipales arrancaron y a la fecha es preocupante ver que en esta región no hay planes importantes para el progreso.

Hay ayuntamientos que reman en lo obscuro y claro, haciendo de las suyas al desviar recursos en áreas donde inflan gastos y presentan facturas de compras ficticias.

En este panorama urge que el Congreso local legisle para que sea más exigente la revisión de cuentas públicas, ya que hay gobernantes que mes con mes incurren en actos de corrupción y se les continúa liberando el presupuesto.

XICOHTZINCO Y SU PLANTILLA DESCONOCIDA

Xicohtzinco es uno de los municipios donde su gobierno no rinde cuentas claras al pueblo y es que se desconoce quiénes laboran en diferentes áreas y si en realidad es personal real o simplemente ficticia, caso concreto en su dirección de Seguridad Pública.

Este detalle de la nómina es otro punto que urge manejar de forma transparente, que la ciudadanía conozca quiénes trabajan y si en verdad dan resultados.

Muchos servidores públicos hoy día son un cero a la izquierda y el que no arrojen cuentas positivas no les significa que sean despedidos, entonces caemos en un círculo de mediocridad en donde los ayuntamientos premian a sus amigos, dándoles un recurso económico sin merecerlo.