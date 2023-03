Mis tres amigos y el Infonavit

Las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir.

George Bernard Shaw

Sentados alrededor de la mesa con una taza de café frente a cada uno de nosotros, nos habíamos adelantado mientras esperábamos al amigo de la beligerancia, en razón de que tenía un problema de tráfico para llegar, cuando menos eso nos dijo en el grupo de WhatsApp que tenemos, por eso, nos sugirió que hiciéramos lo propio con el café; mientras esperábamos, el amigo de la bonanza aprovechó la circunstancia para “checar” el Facebook, como mucha gente lo hace cuando esta desocupada. Eso de alguna manera nos había comprometido a evitar el uso del celular mientras estábamos reunidos.

Con sarcasmo, el amigo de la prudencia dijo: El uso de la tecnología nos ha trastocado a todos, pues mucha gente prefiere usar el celular, aun cuando esté acompañado, para distraerse de la realidad, lo malo es que, en la mayoría de veces, lo hacen sin ninguna precaución, me refiero a los que manejan y van mirando cualquier cosa sin importancia, pues si fuera una llamada, bien pueden usar las manos libres, bueno, aunque eso no resuelve de fondo el problema, pues se corren muchos riesgos cuando se deben atender otras situaciones, en fin, creo -prosiguió- todo mundo anda distraído, y cualquier lugar y tiempo lo ocupan para agarrar el teléfono bajo cualquier pretexto.

Se debería legislar al respecto, me atreví a decir, que haya sanciones para todos aquellos que han hecho del uso de esta tecnología un estilo de vida y, sobre todo, cuando se pone en peligro a terceros, por ello, sin exclusividad, todos tratados por igual, si así fuera, se podrían retomar las relaciones interpersonales sin obstáculos que las limiten, sobre todo aprovechar los tiempos en cuanto compartimos los espacios, ya sea en la familia, con los amigos, hasta en el mismo trabajo, debe haber muchas restricciones…

Ya entendí la indirecta -refirió el que se sintió aludido-, procuraré no hacerlo más. Terminando el comentario, apareció el ausente, disculpándose sin siquiera haber tomado su lugar: Ya saben cómo está la ciudad -habló con tono de molestia-, cada día es más complicado llegar a un lugar determinado, peor si se trata de llegar al centro, el aumento exponencial de vehículos, las reducidas calles y la ausencia de agentes de vialidad, así como las fallas en los semáforos, son los factores principales para padecer diariamente la situación.

No te disculpes -le dijo el amigo de la bonanza-, no se puede negar que, en efecto, Tlaxcala tiene serios problemas de vialidad,desde hace mucho tiempo, sin que se pueda resolver, ya lo hemos comentado en otros momentos… Pasando a otro asunto, quiero comentarles -continuó sin soltar la palabra- que el Infonavit, lo digo porque, creo, ustedes tienen interés en adquirir tienen un crédito con ese instituto…

No digas sandeces -le arrebató la palabra el recién llegado-, en primer lugar, bien sabes que tengo un crédito y que tengo más de veinticinco años pagando, y todavía me faltan otros para completar los treinta; y luego, cuando llegó este gobierno, dijeron que se podría obtener el beneficio de suspensión de pagos cuando la cantidad excediera más de doscientos mil pesos; acuérdense que les platiqué de eso, y resulté inelegible, y ahora que se aumentó el salario mínimo, no se sabe cómo vamos a quedar los que seguimos debiendo…

Bueno, yo nada más les quería enterar, por si querían animarse…

Gracias por tu preocupación -lo interrumpió quien lo había precedido-, además, tú ni casa necesitas, pues tu papá te dejo una residencia que, obvio, a ti no te costó ni un céntimo, tal vez si estuvieras en la situación de quienes tenemos ese compromiso, mismo que se ha convertido en una verdadera calamidad por los constantes aumentos al salario mínimo, me parece, así se estipula en la cláusulas del contrato, de cualquier forma, a pesar haberlo aceptado en estas condiciones, muchos hemos pagado hasta tres veces lo que nos prestaron, ahí está el asunto…

Qué bueno que tocaste el tema -intervino el amigo de la cordura-, como bien saben, ahora que no tengo un trabajo establecido, me hubiera gustado incorporarme al programa denominado Mejora, bajo el supuesto de que quienes no tengan una relación laboral activa vigente o independientes con ahorros en su subcuenta, podrán acceder a préstamos de entre 4 mil 856 hasta 139 mil 109 pesos, o acceder a un financiamiento para la ampliación o mejoras en el hogar. Ahora bien, analizando el punto, habría que valorar algunas cosas: primero, lo más importante, cuáles serían las reglas de operación para dictaminar, luego, si es el Instituto el que presta o serán financiadas por un banco; después, no hacen referencia de la edad para adquirir el monto de lo prestado, tampoco de los intereses reales, el 4 % que señala el programa, dejando cinco años para el pago, todo esto no concuerda con otro tipo de instituciones crediticias…

Pues como se ha dicho en otras ocasiones -tomé la palabra-, tal vez todo esto de los préstamos para la vivienda tenga buenas intenciones, el problema es que, efectivamente, hay muchas lagunas en la normatividad.

Tienes razón -reviró el amigo de la mesura-, ojalá los que se atrevan a endeudarse sepan bien en qué se van a meter. Por lo pronto, pidamos otra taza de café y dejemos el asunto por la paz…