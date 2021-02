Momento Corporativo | ABM busca romper sequía de dividendos

Al inicio de la pandemia, y ante la incertidumbre sobre la duración y efectos económicos del coronavirus, reguladores y bancos centrales de las principales economías del mundo ordenaron disposiciones preventivas para que los bancos pudieran absorber potenciales pérdidas y al mismo tiempo contarán con recursos para apoyar a sus respectivas economías. México se alineó a dichas medidas, y el 30 de marzo la CNBV que preside Juan Pablo Graf solicitó a los bancos no pagar dividendos a sus accionistas de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, y además no realizar compras de sus propias acciones o “cualquier otro mecanismo tendiente a recompensar a los accionistas”. La noticia es que la sequía de dividendos podría terminar las siguientes semanas e incluso sería uno de los anuncios de la edición 84 de la Convención Bancaria que organiza la Asociación de Bancos de México (ABM) que ahora encabeza Daniel Becker, donde la gran mayoría de los eventos se realizarán de manera digital, y luego de la mejora de su estado de salud la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador es prácticamente un hecho. Uno de los principales argumentos es que pese a la recesión, la banca en general no presentó afectaciones mayores en sus niveles de capitalización, liquidez y morosidad, aunque si es notoria la menor demanda de crédito ante la cautela de los clientes, la misma que podría reaccionar conforme sean más visibles y sólidos lo signos de la recuperación económica, y por eso mismo el regreso de los dividendos estaría acotado a un nivel de 15% a 20% como se ha planteado en otras naciones.

Avanza reestructura

Contra los pronósticos, la propuesta de reestructuración financiera de OHL que encabezan los hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio, alcanzó una aceptación de 87% y aunque el plazo para que los tenedores de los bonos que serán intercambiados infomen su adhesión se amplió hasta hoy, en realidad se trata de un mero trámite porque ya se logró el requisito de aceptación establecido. El 21 de enero la compañía constructora presentó un plan de reestructura que incluye el canje de dos bonos vigentes por más de 590 millones euros que vencen en 2022 por instrumentos a plazos de 2025 y 2026, con nuevas condiciones y una quita en detrimento para los inversionistas que sería compensada con títulos de OHL que provendrán de un aumento de capital donde participarán los accionistas principales de la compañía y el fondo Tyrus Capital; además contempla el naciomiento de Nueva OHL, entidad encargada de emitir los nuevos bonos.

Vocación altruista

Nuevamente EB Capital de René y Alejandro Escobar Bribiesca confirman su compromiso con las causas sociales y en esta ocasión con diversos donativos económicos a la fundación Dr Sonrisas para sufragar diversos tratamientos médicos de infantes que desafortunadamente enfrentan graves problemas de salud