Momento Corporativo | Axtel y Rose Hill Acquisition, todo puede suceder

La experiencia y trayectoria de Felipe Canales en el mundo financiero y corporativo es altamente destacada. Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey, y un MBA por The Wharton School, trabajó más de 14 años en la tesorería de Alfa para luego convertirse en la cabeza de la estrategia corporativa y estudios económicos para el grupo regiomontano; después transitó a Sigma como director de finanzas y en Axtel ocupó la misma posición por más de ocho años, para posteriormente independizarse y formar FC Financial Consulting, y ahora su nombre atrajo los reflectores porque Rose Hill Acquisition debutó en el Nasdaq donde recaudó 125 millones de dólares mediante un SPAC, y el objetivo es invertir en empresas de América Latina entre 400 y mil millones de dólares, y Canales es codirector de Rose Hill Acquisition, y su conocimiento de la malograda empresa de telecomunicaciones, que sigue sin anunciar un comprador de su división de infraestructura, sugeriría un potencial interés. Al respecto Scotiabank, que calificó a Canales como uno de los mejores ejecutivos de la industria mexicana de telecomunicaciones, opinó que los antecedentes de Canales y Axtel, no significa necesariamente un interés en la empresa mexicana, pero sí consideró que la figura de SPAC, y el propio capital privado, deberían juga un papel clave en los potenciales acuerdo de la infraestructura de Axtel.

Peligrosas relaciones





¿Recuerdan a Carlos Bayo Martínez? Fue director del extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en la época de Vicente Fox y Felipe Calderón, posición que a la postre le sirvió para hacer negocios con el gobierno de Enrique Peña Nieto a nivel federal, y con Miguel Ángel Mancera en la CDMX, mediante su empresa Normatividad Integral Mexicana. Y así, por ejemplo, Miguel Ángel Vázquez, quien fuera subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaria se Finanzas del gobierno capitalino, le otorgó un contrato de paquetes de servicios funerarios para los trabajadores, y ahora la influencia de Carlos Bayo Martínez llegó al Estado de México donde ya suma diversos contratos similares a través de Serenité, subsidiaria de Normatividad Integral Mexicana, en adjudicaciones directas, sin contar con la capacidad técnica, material y humana para cumplir cabalmente con los servicios pactados, pero la misma situación se vive en otras dependencias con los mismos servicios deficientes e incompletos.

Para celebrar





GNP Seguros que encabeza Eduardo Silva, está de manteles largos, cumplió 120 años de vida. Hoy la aseguradora se consolida como uno de los principales jugadores del mercado con ventas por más de 73 mil millones pesos y una participación de 13.1% al cierre del año pasado. GNP Seguros ocupa la primera posición en el ramo de Gastos Médicos Mayores donde prácticamente detenta una cuarta parte de este mercado con más de siete millones de clientes.