Momento Corporativo | Buenas noticias para el tequila en Estados Unidos

El año pasado, la producción de tequila alcanzó 527 millones de litros y más de 60% del volumen fue para el mercado de exportación siendo Estados Unidos el principal destino con 85% de la producción, lo que confirma la importancia del mercado estadounidense para la emblemática bebida. Y en este sentido hay buenas noticias para el tequila, y es que la correduría internacional Credit Suisse, que consideró los datos de la firma de investigación de mercados Numerator, pronosticó que la categoría del tequila en Estados Unidos se duplicará nuevamente en los próximos cinco años en términos de valor, con una tasa promedio anual de crecimiento de 15%, y contribuirá con 2.6 puntos porcentuales al avance de la industria de licores en Estados Unidos que sería de 6% anual. “Dentro de tres años, esperamos que el tequila supere al vodka en términos de valor”, enfatizó en su reporte titulado “La próxima ronda de crecimiento: ¿otro doble?”.

Reivindicación judicial

Luego del duro revés que recibió el fiscal general, Alejandro Gertz Manero por el caso de su hermano Federico, el equipo cercano al fiscal quiere reivindicar el papel de la institución en los próximos días. Un caso emblemático en su lucha por la justicia es el de Rafael Zaga Tawil, quien es dueño y apoderado legal de Telra Realty, empresa que ocasionó presuntamente un millonario quebranto al gobierno federal hace unos años. Existe información de que la protección que había mantenido Rafael Zaga Tawil ha llegado a su fin. Y ahora es muy probable que la FGR buscará reivindicarse logrando su detención y la de su hijo Elías Zaga Hanono, por cierto, con ficha roja de Interpol y hasta donde se sabe estaría oculto en Estados Unidos. Y aunque el empresario ha buscado contraatacar con engaños y desprestigio a autoridades y particulares, su estrategia no ha funcionado.

Un mejor camino

Cuando se habla de financiamiento para las empresas inevitablemente surge la pregunta de dónde está el reto: si es del lado de la oferta o más bien a la demanda. Y es que en la pasada Convención Bancaria se anunció un programa de financiamiento por hasta 10 mil millones de pesos enfocado a empresas de entre 10 y 100 colaboradores y cuyas ventas no sean mayores a 100 millones de pesos anuales, en línea con la propuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de facilitar recursos a mejores condiciones a este segmento tan relevante para la economía y afectado por la pandemia. Pero aquí es donde hay una figura imprescindible, no sólo por su papel para gestionar los créditos, sino además para procurar el mayor aprovechamiento de los recursos en proyectos de reactivación y crecimiento, y en este sentido JAS Financial Solutions cuenta con la experiencia, especialización y trayectoria que la coloca como una de las mejores opciones para empresas de todos los sectores que buscan resultados tangibles y crecientes.