Momento Corporativo | ¿Cuánto valdría la nueva fibra de Fibra Uno?

Luego de que la asamblea de tenedores de Fibra Uno, con un récord histórico de asistencia con 89%, aprobara la segregación del portafolio de inmuebles industriales del fideicomiso que dirige Gonzalo Robina, los analistas estimaron el valor que podría alcanzar Fibra Industrial, que estaría entre 5 mil y 6 mil millones de dólares, y luego de que se realice la oferta pública de certificados, el nuevo vehículo que seguirá bajo el control y consolidación de Fibra Uno, obtendría entre mil 200 y mil 500 millones de dólares para la compra de inmuebles o reserva territorial estratégica que permita seguir aprovechando la creciente demanda por espacios industriales proveniente del sector logístico, el impulso al comercio electrónico, y la relocalización de cadenas de valor y suministro global.

En su último reporte trimestral, Fibra Uno destacó el aumento de las solicitudes de espacio de empresas estadounidenses, asiática y europeas, donde la mitad proviene de compañías que por vez primera llegan a México y de otras ya instaladas que quieren ampliar su presencia en el país.

Fibra Uno reportó una reserva territorial de más de un millón de metros cuadrados que podrían traducirse en medio millón de metros cuadrados de áreas rentables y aumentar más de 8% su oferta industrial existente. La reserva más importante está en la CDMX, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Chiapas, Chihuahua, y Veracruz.

Sobre la próxima oferta pública, BX+ explicó que una operación del segmento industrial con un múltiplo de 1x precio a valor neto de los activos, ayudaría a reducir el descuento al que cotiza Fibra Uno. Por otro lado, en un escenario de internalización del Asesor Externo, otra de las propuestas avaladas, habría una reducción adicional del descuento. Asumiendo que el descuento del portafolio de oficinas y comercial se reduce a 20%-30% y que el portafolio industrial cotiza a su Valor Neto de los Activos, veríamos un potencial para el precio de entre 34.4 y 39.9 pesos mantienen constantes otros factores.

