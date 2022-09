Momento Corporativo | El reto estructural del financiamiento bursátil (1)

Sobre la pasada entrega donde destaque la información actualizada de la AMIB, relacionada con el aumento de cuentas de inversión bursátil que hasta junio habrían llegado a 4.1 millones, recibí valiosos comentarios al respecto. En primer lugar, si bien el número de contratos se duplicó en un año, 90% manejan un saldo inferior a mil pesos, lo que explica en buena medida, porque GBM, que es la casa de bolsa más grande del país con 3.8 millones de cuentas, reportó un aumento de sus pérdidas en el primer semestre, comparado con igual lapso de 2021, atribuido a “la disminución en los intereses netos y en el aumento de los gastos de administración y promoción”.

Pero GBM no es el único caso porque otras intermediarias también tienen ‘inflados’ sus números, y no se trata de menospreciar el avance de la inversión bursátil en México, que sí existe, pero no en la proporción que se comunica, sino en la búsqueda de alternativas reales que promuevan el alicaído mercado de valores, el primer paso sería poner las cosas en su justa realidad comenzando con las cifras. El hecho de que el mercado de valores no represente el tamaño de la economía y mucho menos la profundidad de otros países similares a México no es sólo culpa de una larga ausencia de ofertas públicas y de que algunas emisoras hayan, por diversos motivos, dejado de cotizar sino más bien estas son expresiones de un mercado de valores que simplemente no puede despegar por la falta de una propuesta integral y de largo plazo para reposicionar esta fuente de financiamiento e inversión localmente antes de que termine de mudarse fuera del país.

Ya quedo claro que no bastaba la llegada de una nueva bolsa de valores, que, si bien aceleró la competencia y la baja de comisiones en favor de las emisoras, por el crecimiento real del mercado ha hecho muy poco. Por eso por el lado de la oferta se debe promover esquemas que no amenacen con la pérdida de control de una empresa por el hecho de cotizar sus acciones, un gran temor por la estructura dominante de empresas familiares; el número de casas de bolsa no ha crecido, operan con el mismo modelo, no hay una disrupción real (y los intentos para replicar en México el modelo Bróker dealer independiente de XP Investimentos los frenan los reguladores), y cuando mucho algunas intermediarias sumaron sus plataformas de negociación; lentitud extrema de trámites y autorizaciones de la CNBV que sigue con la inestabilidad de sus funcionarios; y el regreso de un mercado especialmente diseñado para empresas medianas.

Por el lado de la oferta se debe coordinar una gran cruzada de promoción de la inversión bursátil donde participen todos los involucrados; revisar los parámetros de inversión de las Afores porque persiste la concentración en renta fija; que las emisoras retomen eventos de promoción fuera de México para atraer inversionistas internacionales, como el caso de las Fibras;

