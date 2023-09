Momento Corporativo | Femsa y Scotiabank, optimismo desbordado

A más de uno sorprendió el reporte que distribuyó el equipo global de análisis bursátil de Scotiabank. Y es que no sólo reiteró a la empresa que preside José Antonio Fernández como su Top Pick sino que subió su precio objetivo de 204 a 286 pesos, un rendimiento potencial superior a 40% y que puso a Scotiabank a la cabeza de las expectativas de la emisora entre las 14 intermediarias que siguen a la empresa y que tienen en promedio un precio objetivo de 222.47 pesos, según datos de Refinitiv. ¿Y cuál fue el fundamento? La venta que anunció Femsa de una parte de Emvoy Solutions a BradyIFS para crear una nueva plataforma de distribución para las industrias de productos de limpieza para instalaciones, productos desechables para alimentos y empaques en Estados Unidos. La empresa mexicana obtendrá mil 700 millones de dólares por la desinversión, y conservará una participación de 37% en Envoy; además se estima que la plataforma alcanzaría ventas proforma de 5 mil millones de dólares. Y a partir de la expectativa, Scotiabank actualizó su modelo y calculó que Femsa podría alcanzar aproximadamente 5 mil millones de dólares en exceso de efectivo. “Femsa ha seguido superando las expectativas antes de tiempo, y para nosotros, esta noticia sólo aumenta las posibilidades de ver pronto un anuncio sobre un reparto de dividendos y/o recompra de acciones”, explicó la casa de bolsa en su reporte

Digno precedente

El 16 de junio se confirmó la cancelación de la inscripción de la naviera Hornbeck Offshore Services ante el Registro Público Marítimo Nacional para realizar actividades de cabotaje entre puertos nacionales, luego de que un Tribunal Colegiado negara un amparo directo promovido por esta empresa, al demostrarse que la misma está en control de extranjeros y no mexicanos. La resolución se dio al confirmarse la simulación corporativa que cometió la empresa en sus estatutos, en donde a pesar de que 51% del capital social está en manos de mexicanos, ello no les da el control de facto o material de la empresa, ya que cualquier acuerdo societario debe ser necesariamente aprobado por los accionistas extranjeros, lo cual viola varias disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Así la Secretaría de Marina ganó en definitiva un litigio y sienta un importante precedente que constituye un paso contundente para combatir a las empresas extranjeras que, mediante esquemas de simulación y fraude a la ley, aparentan dar control corporativo a sus accionistas mexicanos para abanderar sus embarcaciones en el país, lo que les permite participar en actividades reservadas a los connacionales. Y un nombre involucrado en este litigio es el de Enrique Garza Tello, socio director en México del despacho internacional, con sede en Inglaterra, Clyde & Co., que se caracteriza por realizar estos esquemas de simulación para empresas que afectan a las sociedades que sí son realmente mexicanas.