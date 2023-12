Momento Corporativo | Fibra Next, efectos colaterales del retraso

El dinamismo que reportó la BMV en el último día de operaciones bursátiles de noviembre, por cierto, el mejor mes desde 2020 para la mayoría de las bolsas del mundo, habría amortiguado el impacto de la decisión de Fibra Uno que dirige Gonzalo Robina de posponer hasta nuevo aviso la oferta pública inicial de Fibra Next, resultado de la segregación de sus activos industriales, en una transacción que sumaría por lo menos mil millones de dólares.

Y es que falta de autorización del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a cargo de Antonio Martínez Dagnino del régimen fiscal que se aplica a un fideicomiso inmobiliario tiene diversas repercusiones. Primero resta todo el atractivo y ventaja para los inversionistas nacionales y extranjeros, limitando, por ejemplo, a las Afores su participación en la frustrada oferta; una negativa señal para los inversionistas internacionales que se estima habrían sumado posturas por cerca de mil millones de dólares; se frustra la expectativa de terminar con la larga ausencia de colocaciones iniciales en México que data desde noviembre de 2017; y potencialmente afectaría las proyecciones de la relocalización de cadenas productivas porque el instrumento es el primero diseñado específicamente para aprovechar dicha coyuntura con el nombre Nearshoring Experts & Technology. “Consideramos que se trata de una situación adversa para la compañía que no suma a reinstaurar la confianza de los inversionistas en el nombre. Sin embargo, en términos fundamentales no consideramos que existan mayores cambios”, comentó Vector en una nota que habría parcialmente validado el alza de 2.8% de Fibra Uno en el remate de ayer. Sin embargo, ahora la mayor atención se centrará en los asesores legales de la operación, y en Diego Noriega, director juridico de Fibra Next

Eco bursátil

Y en más del nearshoring, ayer la firma de gestión de inversiones Aztlan Equity Management que dirige Alejandro Garza lanzó su fondo cotizado (ETF) integrado por acciones de 30 compañías de Canadá, Estados Unidos y México expuestas al nearshoring en la región que participan en el sector de infraestructura, bienes raices industriales, transporte y logística elegidas conforme una metodología propia entre un universo de más de 300 emisoras y cuya muestra se revisará trimestralmente. Aztlan North America Nearshoring Stock Selection está disponible en el NYSE, y se espera que en febrero del siguiente año también cotice en México.

Intensa capacitación

¿Qué tienen en común Introid (México), Mixteresting (Austria), Movener (Chile), Verusen (Estados Unidos) y Waterplan (Estados Unidos), además de ser startups innovadoras y que participan en sectores de alto potencial de crecimiento? Resulta que son las empresas elegidas para participar en la edición 2023 de Leaplab de Cemex Ventures, el programa intensivo de aceleración de la unidad de capital de riesgo corporativo e innovación de Cemex.