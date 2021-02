Momento Corporativo | Grupo Televisa supera pronósticos financieros

En el cuarto trimestre del año pasado, las ganancias de la empresa que dirigen Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, reportaron un aumento de 52 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado, no sólo un comportamiento mucho mejor al anticipado por el mercado, sino que además fue producto de la recuperación de sus ventas de publicidad, los altos niveles de audiencia y una mayor eficiencia apoyada por el control de costos y gastos en una coyuntura pandémica que implicó fuertes retos no sólo para Grupo Televisa, sino para la economía en conjunto. La correduría Barclays destacó el comportamiento de la división de Cable, especialmente por la creciente demanda de servicios de banda ancha para el segmento residencial y empresarial con margenes que superaron sus expectativas; además las adiciones netas de Sky que sumaron siete trimestres consecutivos en terreno positivo. Así, en los últimos tres meses de 2020, las ventas netas de cable reportaron un avance anual de 43.5 por ciento mientras que las de Sky subieron 21.2 por ciento. Por su parte el área de análisis de Banorte destacó que nuevamente el reporte de Grupo Televisa superó las expectativas por una vigorosa recuperación secuencial de las ventas de publicidad y eficiencia en gastos, y que la valuación de las acciones de la compañía todavía no refleja las perspectivas de recuperación y que además la administración reanudaría el pago de dividendos, un elemento positivo adicional, y que sustenta su recomendación de compra de los títulos.

SIN COMPETIR

Amablemente me precisan que el proyecto “La FondEats”, una nueva categoría que permitirá a pequeños restaurantes y locales ofrecer comidas completas mediante la plataforma de entregas no será un restaurante operado por Uber Eats, que dirige José García-Pimentel, como afirme en mi columna anterior.

En su fase piloto “La FondEats” abarca algunos restaurantes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y en las siguientes etapas se sumarán más restaurantes destacados por mantener una oferta de calidad a precios accesibles, y que podrán agregar sus platillos a la nueva categoría.

PALABRA DE HERRERA

Hoy inicia la novena edición de Annual Mexico Opportunities Forum que organiza HSBC México, que dirige Jorge Arce, y que durará toda la semana. La intervención inaugural que inicia a las 11:00 am corre a cargo de Arturo Herrera, titular de la Secretaria de Hacienda, quien al parecer no ofrecerá a los asistentes novedades o temas adicionales a los que ha compartido en otros eventos de este tipo como las expectativas de recuperación de la economía mexicana desde la optimista perspectiva del gobierno; el balance de riesgo para la economía; el papel y avance de la vacunación en la recuperación del país; y los planes fiscales y riesgos en el corto y mediano plazo. Lo que sí es un tópico prácticamente obligado es que el funcionario explique el nuevo paquete de apoyo a Pemex por parte del gobierno federal. ¿Será?