Momento Corporativo | Guerrero, ¿cómo cambiar la vocación estatal?

“La primera obligación de quien aspira a servir a Guerrero es conocer las necesidades de la gente”, así comienza ¡Vamos Guerrero! Propuestas para mejorar el bienestar de nuestras familias, libro escrito por Luis Walton, aspirante por Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, obra que en la práctica es una detallada propuesta de gobierno que en esta coyuntura toma una especial relevancia porque los estragos de la pandemia en el turismo, la principal actividad económica del estado, podrían abrir una oportunidad para sentar las bases de un verdadero cambio de vocación. Y no se trata de olvidar de la noche a la mañana el turismo, que seguirá teniendo un papel relevante, sino más bien buscar la diversificación de la economía guerrerense para alentar el crecimiento y bienestar de la población que por décadas ha padecido no sólo de pobreza, el azote de la delincuencia organizada y la marginación. Apoyar las actividades agropecuarias, consolidar la minería, reforzar la infraestructura logística y sumar al estado a la red ferroviaria son propuestas factibles que necesitan un impulso decidido para iniciar la transformación que no se daría en un periodo de seis años sino que requerirá más tiempo, y por eso la urgente necesidad de comenzar lo más pronto posible, y esto son sólo algunas de las propuestas que detalla en su obra Luis Walton que lejos de una demagogia política ofrece fórmulas y soluciones para los primeros pasos. Y quien fuera presidente municipal de Acapulco entre 2012 y 2015, está consciente del papel del capital privado en la transformación estatal que requiere antes de tomar cualquier decisión de seguridad en todos los sentidos.

Autoconstrucción, la clave

El equipo de análisis bursátil de Santander destacó una auténtica recuperación en V para el volumen de cemento de Cemex en 2020, que superó sus expectativas, y espera que este año la tendencia continúe e incluso aumente. Santander espera un crecimiento de 3% para las ventas consolidadas de la empresa que preside Fernando González considerando un aumento en volumen en todas las regiones donde opera la compañía; un crecimiento en el flujo de efectivo e incluso un menor apalancamiento. Para el caso de México, Santander consideró que los principales proyectos de infraestructura del gobierno actual seguirán adelante, pero que sería la autoconstrucción la principal fuente para la demanda doméstica, mientras que en Estados Unidos la oferta de vivienda determinará una mayor demanda de cemento.

Mayor alcance

Colectivo Tomate que encabeza Guillermo Milano quiere ampliar y consolidar todos sus proyectos de impacto social que hoy más que nunca, y ante la coyuntura pandémica, requieren de atención inmediata. Con una propuesta que conjuga el arte, la cultura y la intervención en comunidades de todo el país, el colectivo suma más de un millón 800 mil personas que han sido apoyadas positivamente.