Momento Corporativo | LeasePlan: crecimiento, tecnología e inversión

La firma dedicada al arrendamiento financiero automotriz privado y administración de flotillas que en México dirige Regina Granados, sigue adelante con su plan de expansión en el mercado nacional, que contempla una inversión de 2 mil millones de pesos al cierre del año, enfocada en la mejora de sus sistemas digitales e infraestructura, pero lo más relevante será para el proceso de renovación y ampliación de su flota que consta de más de 30 mil unidades a nivel nacional, por vehículos hibridos y eléctricos que no sólo ofrecen una mayor eficiencia para sus más de 500 clientes corporativos sino una menor contaminación.

LeasePlan tiene una meta de crecimiento de 12% para este año, la misma que ya superó lo que habla de la eficiencia del plan. La firma de origen holándes, con 13 años de operación en México, tiene presencia en 30 países y administra cerca de 2 millones de vehículos.

Puro avión

Aeromar que encabeza Danilo Correa incumpliría nuevamente los acuerdos a los que se había comprometido con sus trabajadores. Y es que mientras que la planta laboral mostró desde un principio su disposición y apoyo para el plan de contingencia, con la reducción significativa por más de un año de sus prestaciones, la postura de la administración no es reciproca. Un ejemplo, son los 110 pilotos agrupados en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, cuyos apoyos superan 50 millones de pesos que no han sido recuperados. La falta de cumplimiento de Aeromar para pagar desde vales de despensa, primas vacacionales, fondo de ahorro, hasta los gastos de exámenes médicos, licencias técnicas, visas y pasaportes, podría derivar en una crisis que complicaría todavía más la tibia recuperación del sector aéreo del país.

Sin inspección

La Fiscalia General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero quiere blindar todas sus instalaciones con equipos de inspección no intrusiva que incluyen arcos detectores de metal, y túneles de rayos X, mediante un contrato que supera 150 millones de pesos. Sin embargo, el diseño de dicho contrato amenaza con encarecer los dispositivos y limitar el soporte técnico de los mismos, acortando significativamente la vida útil. Y es que la licitación fue catalogada como “Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio”, que limita la participación de empresas cuyos productos son hechos en países con los que no se tiene un tratado comercial, cuando hay naciones que son ampliamente reconocidas por la calidad y precio, quedarán fuera automáticamente por no cumplir con este requisito. Por eso los funcionarios encargados deberían de revisar a fondo el diseño e implicaciones antes de lanzar la convocatoria, y es que se podría beneficiar a empresas de Estados Unidos y Canadá, cuyos productos son fabricados en los países vetados del proceso, pero que al final tienen la etiqueta de hecho en EU.