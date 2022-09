Momento Corporativo | Nearshoring, retos y oportunidades para México

México está en la pole position para ser uno de los principales ganadores en el reordenamiento de las cadenas productivas de abasto a Estados Unidos, que han sido afectadas por los cierres en Asia, principalmente en China, provocados por la pandemia; el aumento de los costos de transporte; conflictos geopolíticos y mayores aranceles sobre las importaciones chinas que heredó el ex presidente Donald Trump, y muchas empresas apuestan al nearshoring como su principal aliado para aprovechar el crecimiento potencial de las exportaciones mexicanas, esta es una de las principales conclusiones del equipo de análisis de GBM en su reporte titulado “Nearshoring: Mexico is the smart landing choice”. Donde estima que, si México logra substituir 5% de las exportaciones hacia Estados Unidos provenientes de China en 10 categorías relevantes, las exportaciones de México podrían crecer hasta 22 mil 900 millones de dólares adicionales por año, equivalentes a 1.77% del PIB. “Según nuestro análisis, las industrias manufactureras podrían tomar la delantera en la carrera para beneficiarse de la oportunidad del nearshoring, específicamente maquinaria eléctrica, reactores nucleares y vehículos y autopartes”, destacó el documento. Sin embargo, GBM también dejo claro que, para aprovechar todavía más la tendencia, la gran oportunidad para México está en el fortalecimiento del estado de derecho y de las instituciones; en políticas en materia energética más claras, además de que actualmente el principal desafío para México radica en el cumplimiento de las reglas del TMEC.

Asesoría financiera

Hay que reconocerlo abiertamente. La asesoría financiera en México está muy rezagada cuando se compara con Estados Unidos e incluso con Brasil, y por eso resulta prioritario avanzar en esta figura que decididamente puede contribuir a una mayor penetración de las inversiones, un manejo más eficiente de las finanzas personales, y al acompañamiento de los objetivos de los ahorradores. Esta es quizás la principal conclusión del estudio “Asesores Financieros: el impulso que México necesita” de GBM que encabeza Pedro De Garay, y que estuvo a cargo de la consultoría EY Parthenon, que revela que 47% de los inversionistas encuestados en el reporte prefiere un modelo híbrido, es decir, una plataforma tecnológica que permita la autogestión sumada al respaldo de un asesor. Además 53% de los asesores financieros señala que los inversionistas valoran que su asesor les ofrezca una planificación financiera integral, que brinde información valiosa, transmita seguridad, confianza y comprenda sus necesidades y objetivos. GBM, que tiene la mayor participación del naciente mercado de inversión bursátil en México, cuenta con GBM Advisors, unidad de negocios que tiene como principal objetivo impulsar la profesionalización de la asesoría financiera en el país.