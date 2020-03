Momento Corporativo | NH Hotel, más oferta hotelera en México

En 2019 además de superar con creces sus metas financieras, la empresa que dirige Ramón Aragonés inició la integración de las marcas de Minor International, el grupo tailandés que controla a la empresa española. Así Tivoli, Anantara, Avani, Elewana y Oaks, progresivamente formarán parte de la oferta global de NH Hotel Group con más de 500 hoteles en 50 países.

México forma parte del plan de expansión y específicamente en la Riviera Nayarita se analizan alternativas para las marcas de lujo de Minor mediante la construcción de hoteles o acuerdos de reconversión, proyectos que podrían anunciarse en 2021.

Las operaciones de México, que junto con las de Cuba, son responsabilidad de Massimo Baldo, son las más dinámicas de la región con aumento anual de ingresos de 6%; opera 19 hoteles de las marcas NH Hotels, The Collection y nhow, y desarrolla cuatro hoteles que inauguraría a finales de 2021.

Y este año, sin aperturas programadas, el enfoque será el relanzamiento de su hotel en el Centro Histórico y la remodelación del que se ubica en Paseo de la Reforma.

¡Pelota caliente!

SKY, propiedad indirecta de Grupo Televisa que preside Emilio Azcárraga Jean, firmó un acuerdo con la Liga Mexicana del Pacífico de Omar Canizales Soto, para desarrollar una nueva afición a nivel nacional e internacional del llamado Rey de los Deportes. Y en respuesta a la creciente afición SKY transmitirá para México, Centroamérica y República Dominicana, en vivo y en alta definición, los 340 juegos del rol regular de la de la liga y todos los encuentros de post temporada. Además, a través de la aplicación móvil Blue to Go Video Everywhere, los suscriptores de SKY disfrutarán en vivo los encuentros desde sus dispositivos móviles.

Más equidad

La BMV que dirige José Oriol Bosch se sumó a la iniciativa “Ring the Bell for Gender Equality”, que promueven las Bolsas de Valores Sostenibles, el Pacto Mundial, BID Invest y la Federación Mundial de Bolsas, y en la que participaron 75 bolsas de valores en el mundo, y que promueve la adhesión de los participantes a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, que la BMV firmó el año pasado y que complementa con diversas acciones encaminadas a la igualdad de oportunidades entre las empresas emisoras y la propia BMV; además aprobó una tercera revisión al Código de Mejores Prácticas Corporativas, con enfasis en la incorporación de la mujer en los Consejos de Administración.

Buen provecho

Este fin de semana en el Campo Marte se celebra la séptima edición de Sabor es Polanco con la participación de 75 restaurantes de la zona y donde estará presente Gran Plan una de las marcas más reconocidas de Aeroméxico de Andrés Conesa, que econtró la combinación ideal de turismo y estilo de vida para comercializar diversos paquetes. El sábado y domingo se espera la visita de más de 10 mil asistentes de alto poder adquisitivo que son clientes potenciales de Gran Plan.