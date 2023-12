Momento Corporativo | Nubank, ¿Hasta dónde llegará la guerra de tasas?

A pesar de que el neobanco brasileño que en México dirige Iván Canales encendió la mecha de la guerra de tasas de interés en México al ofrecer a sus ahorradores un rendimiento anualizado de 15%, todavía es prematuro valorar el impacto en su cartera de depósitos y en su participación de mercado. Y bajo esta coyuntura JP Morgan, que cubre las acciones de Nubank con una recomendación overweight, consideró que será muy importante seguir la evolución de los depósitos en los próximos meses ante una mayor competencia ya que actores digitales como Stori y Ualá también ofrecen una tasa similar, y es probable que más jugadores se sumen o compitan con tasas más agresivas.

La correduría internacional explicó que, desde diciembre de 2022, Nubank comenzó a consolidar su operación mexicana como una Sofipo, y por lo tanto ahora es una entidad regulada por la CNBV y la Condusef, y el cambio más importante es que puede recibir depósitos y emitir tarjetas de débito. En octubre los depósitos crecieron 12% mensual para alcanzar 172 millones de dólares, su participación en la cartera de depósitos es aún pequeña con 0.04%, y registró una pérdida neta de 6 millones de dólares en octubre, en línea con el promedio de 5 millones de dólares de pérdidas mensuales hasta la fecha. JP Morgan explicó que es posible que los datos de la CNBV no reflejen completamente las cifras reportadas. “No estamos seguros si Nu México consolida completamente toda la operación en México o si hay reclasificaciones en las cifras. Además, la contabilidad puede ser diferente. Y aunque los bancos mexicanos han implementado la NIIF9 desde enero de 2022, no estamos seguros de cómo se aplica esto a las Sofipos. También utilizamos tipos de cambio neutrales para todas las cifras que pueden no reflejar las cifras reportadas”, detalló.

Menores costos

La principal conclusión del análisis que realizó JP Morgan sobre los precios internacionales de la harina de maíz en noviembre fue mantener su postura positiva sobre las acciones de Gruma, principalmente por las fuertes tendencias en los ingresos y la caída de los costos de las materias primas, lo que debería respaldar la mejora en los márgenes, particularmente en el mercado central de Estados Unidos. El banco apuntó que en el caso de México los precios mantienen todavía la tendencia reciente durante noviembre a pesar de la baja de precios en el mercado internacional del maíz.

Aval crediticio

Fitch Ratings subió la calificación nacional de largo plazo de Grupo Lala de AA desde AA-, mientras que la perspectiva pasó a Estable desde Positiva. La compañía que encabeza Eduardo Tricio consideró una fuerte posición de negocios, portafolio de marcas altamente reconocidas, un extenso sistema de distribución propio, diversificación geográfica y la reciente mejora en su nivel de apalancamiento neto que se ubicó en 2.7 veces en los últimos 12 meses a septiembre de 2023.