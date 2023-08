Momento Corporativo | Por fin revés a Napoleón Gómez Urrutia

Ayer las secretarias de Economía y del Trabajo difundieron un comunicado sobre un supuesto conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, y ambas dependencias afirmaron que dicho tema se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, sin duda un duro revés a los esfuerzos propagandísticos del líder minero Napoleón Gómez Urrutia. La maniobra tramposa y sin fundamento legal de Napoleón Gómez Urrutia, cuyo único fin era tratar de impulsar su agenda y mayor presión para obtener una posición política al término de su senaduría el próximo año, cuando acaba el fuero que lo protege de alguna acción de la justicia, fue considerada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como falta de respeto a la soberanía nacional una muy mala idea desde la perspectiva nacionalista del primer mandatario. Pero además el comunicado también sugiere implícitamente que el Gobierno Federal no cederá a las presiones y chantajes del heredero del sindicato minero, ni mucho menos ofrecerle a Napoleón Gómez Urrutia la cobertura que busca para eludir el pago de decenas de millones de dólares que adeuda a los ex trabajadores de la antigua mina de Cananea y al que lo han condenado diversas resoluciones judiciales. Así que por más que el líder minero promueva propaganda queriendo tratar de mostrar músculo y capacidad de generar conflictos, las cosas no funcionaron como pretendía y ahora tendrá que explicar a su base un nuevo tropezón que abona al recelo y descontento de los mineros que consideran una manipulación y uso amañado de sus derechos.

Más financiamiento

Grupo Financiero Inbursa quiere ampliar su presencia en el financiamiento automotriz con la compra de 80% de Cetelem, propiedad de BNP Pariba Personal Finance en México, y ocupa la segunda posición en el mercado de financiamiento automotriz con créditos por 47 mil millones de pesos hasta el primer trimestre de 2023, y la consolidación de ambos grupos busca fortalecer las asociaciones existentes con los fabricantes de automóviles.

Sopla el viento

El Consejo Global de Energía Eólica que preside Morten Dyrholm, estima que los costos de generación de la energía eólica disminuyeron 64% en los últimos 10 años, y hoy el viento es una de las fuentes de generación eléctrica más competitiva en cualquier lugar del mundo y esto es reconocido por gobiernos, entidades financieras y operadores, y se traduce en una demanda creciente de consumidores e industrias. Y en México si bien la política energética no ha priorizado el desarrollo y crecimiento eólico, el potencial para aprovechar el viento en regiones estratégicas es sólido. Y omo cada año, encuentros como Mexico WindPower 2023, que se realizará del 5 al 7 de septiembre, buscan posicionarse como la puerta de entrada del sector eólico en México, donde se abordará la situación actual, la prospectiva y el potencial del país.

