Momento Corporativo | Quálitas, señal positiva para todo el mercado

El año pasado la venta de autos nuevos bajó 7.7 por ciento y en el mismo lapso la aseguradora que controla una tercera parte del segmento logró un aumento de nueve por ciento en unidades aseguradas para llegar a 4.2 millones. De acuerdo con Eduardo López Ponce , analista de BX+, este comportamiento sugeriría una mayor penetración del seguro en México, lo que seguiría beneficiando a Quálitas este año, al igual que al resto del sector asegurador. Además, Quálitas, que dirige José Antonio Correa , fue beneficiada por el dinamismo de sus operaciones fuera de México y la mejor tarificación de sus coberturas, es decir, actualización de precios en función del nivel de riesgos, factores que aunados al menor nivel de siniestralidad permitieron un avance anual de 120 por ciento en su utilidad neta.

VOZ DE MEADE

Hoy inicia la tercera edición de MX Conference 2020 que organiza la Harvard University Mexican Association of Students y en la parte económica los tópicos van desde las oportunidades de inversión en México y los riesgos internos y externos; combate a la pobreza; y la inclusión financiera. Entre los participantes destaca Fernando González , de Cemex; Alejandro Valenzuela, la cabeza de Banco Azteca; Augusto Álvarez, de AlphaCredit; Gustavo Gutiérrez, de Broxel; y el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade , quien será uno de los principales oradores, y seguramente tendrá mucho que opinar sobre la coyuntura económica del país y la falta de crecimiento y dinamismo del primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El también excandidato a la Presidencia, ahora es miembro del Comité Técnico de Mexpac, un Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, que planea realizar una oferta pública por seis mil millones de pesos, y él es quien encabeza las presentaciones con potenciales inversionistas, pero trascendió que el instrumento no ha tenido la mejor recepción y la colocación no se realizaría el próximo mes en Biva, de María Ariza , como se tenía programado.

FUERZA FEMENINA

Según el estudio The Rise of Women STEMprenurs del Banco Interamericano de Desarrollo y Santander, en los últimos cinco años el número de cofundadoras de empresas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aumentó considerablemente y en especial en el sector de fintech, donde dominaba la presencia masculina. De estos emprendimientos, 54 por ciento levantaron capital, aunque el acceso a recursos sigue siendo el principal desafío. Además de fintech, educación, salud y biotecnología, fueron los sectores con mayor participación femenina.

¡GRACIAS TOCAYO!

Luego de 10 años de encabezar la Dirección de Comunicación Corporativa y Promoción Cultural del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Roberto Gavaldón Arbide , finalizará el 28 de febrero sus labores. Un agradecimiento por el apoyo recibido y mis mejores deseos.