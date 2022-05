Momento Corporativo | Royal Caribbean, afianza su operación en Europa

El operador de cruceros más importante del mundo, que en Latinoamérica y El Caribe es responsabilidad de Alberto Muñoz, arrancó la segunda fase del debut de Wonder of The Seas, el crucero más grande del mundo con 362 metros de largo y una capacidad total de 6 mil 988 pasajeros, más 2 mil 300 miembros de la tripulación, que surco las aguas por vez primera en marzo desde Estados Unidos hacía El Caribe, marcando todo un hito para la industria mundial de cruceros que mostró su resiliencia a las nuevas condiciones sanitarias provocadas por la pandemia, y que confirmó la importancia de la región para la compañía que preside Michael Bayley, donde México y Colombia son dos de los mercados más prometedores en la reactivación del segmento de cruceros. Y desde el fin de semana Wonder of The Seas está disponible en Barcelona, España para atender la creciente demanda de viajes por la temporada de verano en Europa, que se constató con el histórico nivel de ventas y reservaciones que alcanzó el mes pasado. Sobre el potencial impacto del aumento global de los energéticos, vale la pena destacar que la compañía sigue ofertando tarifas muy atractivas para alentar la recuperación plena de la industria, y la administración más bien se enfoca en generar mayores eficiencias operativas para sortear la coyuntura. Wonder of The Seas pesa cerca de 237 mil toneladas, operan 52 elevadores, 19 restaurantes y 12 atracciones adicionales como bares y salones.

Mucho humo

La compañía cubana Corporación Habanos presumió sus resultados financieros del año pasado con ventas por 568 millones de dólares, 15% más que en 2020, y un nivel histórico para el productor caribeño. Llama la atención que España y China retomaron las primeras posiciones como los mercados más grandes para los puro cubanos, y fueron seguidos por Alemania, Francia y Suiza. Así en términos de regiones, Europa está a la cabeza con 59% de las ventas; Asia Pacífico con 16%; América 14%, y Oriente Medio con el 11% restante. Por las restricciones de movilidad, el Festival del Habano se canceló en 2021 y 2022, lo que limitó la presentación y lanzamiento de nuevos productos, pero se anunció que el próximo 9 de septiembre se realizará un evento para que Corporación Habanos presente su nuevo portafolio y las ediciones para celebrar 55 años de fundación.

Mejor perspectiva

Fitch Ratings cambió la perspectiva de la calificación de la deuda a largo plazo de Grupo Herdez a Estable desde Negativa ante la mejora de las expectativas de la compañía en términos de ingreso y rentabilidad para 2022 y 2023, además de una mayor generación de flujo de efectivo y la tendencia gradual de la disminución de su deuda en los siguientes 12 y 18 meses. La participación de mercado y la fortaleza de sus diversas marcas y categorías son factores que también sustentan la decisión de la calificadora.