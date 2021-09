Momento Corporativo | Royal Caribbean, surcando los mares

De acuerdo con un reporte de Cruise Lines International Association (CLIA), las expectativas de recuperación del segmento de cruceros en el mundo son muy optimistas, y no sólo para los viajeros frecuentes, sino para muchos que nunca antes han vivido la experiencia. Y una de las empresas que tomó la vanguardia con toda una estrategia integral que combina rigurosos protocolos de seguridad, con tecnología, atractivos, capacitación y una relación más cercana con sus agentes de viajes, es Royal Caribbean International que para la región de Latinoamérica y El Caribe es responsabilidad de Alberto Muñoz, y México es un mercado clave para los planes de la compañía que vale destacar goza de una sólida situación financiera que justo fortaleció durante la pandemia, no sólo como destino sino además como fuente de turistas. De hecho, desde junio regresaron a puertos nacionales, principalmente en el Caribe, que forma parte del corredor que junto con Bahamas y Bermudas, es el destino más popular en el mundo de los cruceros; además el siguiente año, luego de una década, retomarán las rutas del pacifico mexicano desde Estados Unidos; y el crucero más grande del mundo, Wonder of The Seas, con un peso de 337 mil toneladas, y capacidad para 7 mil huéspedes, que debuta en marzo del próximo año, cambió su itinerario de China a Estados Unidos y ahora incluirá destinos en México. Actualmente Royal Caribbean tiene 13 barcos en operación, y su flota completa de 26 cruceros estará navegando en mayo de 2022, y progresivamente incrementará sus inversiones para ampliar la oferta de atractivo dentro y fuera de sus embarcaciones.

Mayor presencia

Como parte de su plan de expansión geográfica, izzi, la marca comercial de las empresas de la división de telecomunicaciones de Grupo Televisa que preside Emilio Azcárraga Jean, debuta en la ciudad de Durango así como en Toluca, Metepec y otros tres municipios del Estado de México, para ofrecer a hogares y empresas pequeñas y medianas servicios competitivos e integrados como internet de alta velocidad, telefonía ilimitada y entretenimiento en una sola factura. Así izzi alcanzaría potencialmente más de 460 mil hogares, y generará hasta 400 empleos directos con su llegada a las nuevas plazas.

Más sustentables

Heineken México amplió hasta el 26 de septiembre la fecha para recibir los proyectos para el Heineken Green Challenge, una iniciativa que busca soluciones innovadoras basadas en los principios de agricultura sustentable. Esta es la cuarta edición de la convocatoria que busca nuevas ideas para garantizar la seguridad alimentaria mediante el uso eficiente de la tierra, el agua y los recursos naturales para preservar el planeta. Los integrantes de los proyectos que serán seleccionados se sumarán a un ecosistema emprendedor en el que reciben capacitación y mentorías de expertos; y un acompañamiento para la maduración de sus respectivas propuestas.