Momento Corporativo | Santander, Hillary Clinton y Cienfuegos

Ayer inició la edición 25 de la conferencia de América Latina que organiza la institución financiera ibérica que encabeza Ana Botín con una lista de oradores de primer nivel. El evento virtual inició con una entrevista a Hillary Clinton, la excandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, que realizó José Linares, Senior Executive Vicepresident and Global Head de Grupo Santander, donde se habló de las recientes elecciones en Estados Unidos; la irrupción al Capitolio; la estrategia para enfrentar la pandemia; la política exterior de la nueva administración; y la relación con China; y un tema que no podía pasar desapercibido es el trato con los vecinos del sur, y en el caso específico de México, Clinton confió en que el TMEC servirá como un mecanismo sólido para aumentar el intercambio comercial, y que ambos gobiernos trabajarían de manera más estrecha en el tema de la inmigración proveniente de Centroamérica. Sin embargo, también la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, mencionó el combate a los carteles de la droga y la respuesta violenta de los mismos que interfiere en las actividades normales del gobierno para enfrentar la anarquía, y en este contexto dijo estar realmente preocupada por el regreso a México del general Salvador Cienfuegos detenido en Estados Unidos luego de que México envió una nota diplomática donde manifestó su descontento por la detención sin avisar antes a las autoridades mexicanas. Y en el marco del evento, el plato fuerte de hoy serán las entrevistas que realizará Héctor Grisi, director de Santander México, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y en el cierre del evento el jueves, al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

Acción favorita

La correduría internacional Credit Suisse consideró los recientes avances en el plan de vacunación en México para actualizar sus recomendación y expectativas de los fideicomisos inmobiliarios. Así de la calificación neutral que mantenía sobre Fibra Uno y Fibra Macquarie la modificó, la primera pasó a desempeño superior al mercado y un precio objetivo de 30 pesos desde 22 pesos, que representa una ganancia potencial de hasta 30% considerando el cierre de ayer, mientras que para Fibra Macquarie pasó a rendimiento inferior al mercado con un precio objetivo de 28 pesos debido a la exposición menos atractiva a la recuperación de ciertos sectores de la economía.

Más apoyo

AlphaCredit obtuvo un financiamiento por 25 millones de dólares por parte de Morgan Stanley, recursos que utilizará para la ampliación de sus diversas marcas y productos en México y Colombia. La financiera que encabezan Augusto Álvarez y José Luis Orozco, está especializada en el otorgamiento de créditos al consumo y a Pymes, y a nueve años de su creación, alcanza más de 375 mil clientes, 620 mil créditos que conforman una cartera que en total suma 420 millones de dólares.