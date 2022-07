Momento Corporativo | SCJN, defender la titularidad de las marcas

Los siguientes dias serán cruciales para el marco legal de la protección de marcas en México. Y es que el Pleno de la SCJN que todavía preside el ministro Arturo Zaldívar, analizará y votará una contradicción de tesis sobre el nuevo criterio que aplicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero para declarar inconstitucional el Artículo 151 fracción primera de la Ley de Propiedad Industrial pues ahora ya no pueden apelar a él las empresas mexicanas ni extranjeras para defender sus marcas en el país y exigir la anulación de los registros que otras personas hayan obtenido de manera ilegal, aunque en la determinación inicial no se señala un plazo máximo para demandar la nulidad de estos irregulares registros obtenidos, lo que, según los propios ministros, genera inseguridad jurídica. La discusión sobre el tema no es cosa menor y la SCJN tiene la obligación de responder firmemente por que ya se dieron los primeros casos en los que jueces de tribunales aplicaron esa consideración de inconstitucionalidad para desechar demandas de empresas como SpaceX, de Elon Musk, y Formula One Licensing que buscaban anular la propiedad de sus marcas internacionales “Starlink” y “Fórmula 1” al empresario de Zacatecas José de Jesús Aguirre Campos y a la empresa Bardhal, respectivamente.

Más internacional

El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la BMV que dirige José Oriol Bosch retomó su crecimiento y se alista para alcanzar 3 mil 248 valores extranjeros cotizados en este sistema que representa más del 50% del volumen operado diariamente en el mercado bursátil nacional. Y hoy justo se suma una nueva emisora al SIC de la mano de Inversora Bursátil, se trata de Urban Outfitters, una cadena de ropa y accesorios, artículos para el hogar y productos electrónicos y de belleza con más de 200 tiendas en Norteamérica y Europa, cuya bolsa de origen es Nasdaq, y cotizará con la clave de pizarra URBN.

FGR vs Zaga

Muy discreta fue la divulgación del comunicado que recientemente emitió la Fiscalia General de la República donde informó que a través de la Fiscalia Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo una orden de aprehensión en contra de Rafael Zaga y Elías Zaga, “por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia lícita, quienes presuntamente saquearon los fondos del INFONAVIT, por más de cinco mil millones de pesos”. Y las prácticas ilicitas imputadas no se explicarían sin la participación del abogado Eduardo Amerena, quien no sólo sigue en busqueda de artimañas para evadir la justicia sino que simultaneamente sigue apoyando a Rafael y Alberto, dos hijos más de Rafael Zaga, que fungen como apoderados legales y titulares de diversas cuentas bancarias de las enpresas EAIS Group, REAIS, Reaivis, Primosist, Powergreen Technologies, Grupo Vicza y Aventereneux.