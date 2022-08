Momento Corporativo | Unifin, debacle accionario y desolador panorama

Las luces amarillas sobre la salud financiera de Unifin que preside Rodrigo Lebois Mateos se encendieron desde hace varios meses, y de ello dieron cuenta oportunamente las agencias que bajaron sus calificaciones y la perspectiva de la mayor empresa financiera no bancaria del país en términos de cartera. La calificadora S&P por ejemplo, advirtió que la falta de capacidad para renovar sus líneas de crédito y para emitir nueva deuda en el mercado de capitales, así como una caída en los niveles de cobranza y el deterioro de su perfil de liquidez, podrían complicar todavía más la perspectiva de la compañía. Pero además Unifin no pudo separarse del nerviosismo que causo entre los inversionistas, principalmente extranjeros, la debaclende firmas financieras, primero con Alpha Credit, y posteriormente Crédito Real, ambas en concurso mercantil, y que provocó que no sólo siguieran más de cerca a empresas del mismo sector sino además exigieran mayores costos y garantías al momento de renovar líneas existentes de crédito. Pero el rápido deterioro del escenario no desanimó a la administración de Unifin que todavía logró cerrar en junio un financiamiento por 500 millones de dólares con Credit Suisse, y una parte del dinero lo utilizó para el pago de otro adeudo por 200 millones de dólares. Pero el lunes por la noche, Unifin informó la decisión unilateral de dejar de pagar su deuda y sus respectivos intereses por el tiempo que sea necesario para negociar acuerdos con sus acreedores y lograr una reestructura ordenada. Hasta junio, el pasivo total sumó 75 mil 439 millones de pesos, donde más de la mitad corresponde a notas internacionales y una tasa promedio de 11.4%. Además, los activos financieros, que incluye caja y equivalentes, alcanzaron 4 mil 128 millones de pesos, 14% menos que el primer trimestre, debido a los pagos que liquidó entre abril y junio para hacer frente a los vencimientos programados, mientras que su portafolio total cerró en 74 m il 629 millones de pesos. En respuesta a la comunicación de Unifin, sus acciones se desplomaron más de 89% para marcar un mínimo de 1.37 pesos, y esto apenas comenzó.

Alta mar

La terminal LCT de Hutchison Ports recibió la primera embarcación del nuevo servicio semanal que conectará a China y Corea del Sur con México, Guatemala, Colombia y Chile. La compañía que para América Latina y el Caribe es responsabilidad de Jorge Magno Lecona Ruiz contará con el arribo de las navieras de Pacific International Lines (WS6), Wan Hai Lines (AS2) y Yang Ming Lines (SA8), que tocarán el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, proveniente de los puertos asiáticos de Ningbo, Qingdao, Shanghai y Busan; el servicio será atendido por un consorcio de diez buques con una capacidad de entre 3 mil y 4 mil 250 TEUS (unidad de medida de capacidad de transporte marítimo), los cuales serán desplegados por las tres navieras.

@robertoah