Momento Corporativo | USG, ‘construye’ positivo balance anual

Durante la pandemia la autoconstrucción y remodelación de vivienda tomó mayor auge. El año pasado, y de acuerdo con información de la Sociedad Hipotecaria Federal, 43% de quienes recibieron un crédito para vivienda lo utilizaron para la mejora de inmuebles, y se anticipa que en 2022 este porcentaje alcanzaría 63%, lo que representa una oportunidad para todos los proveedores de materias primas, soluciones y servicios. Y una de las empresas que logró consolidar su posición en el mercado nacional fue USG, el principal jugador de sistemas ligeros de construcción en el mundo que celebra 120 años de vida, y que en Latinoamérica y México encabeza Fernando Fernández. Gracias a la rapidez, flexibilidad y costos, con sus icónicas marcas Tablaroca y Durok, sumó varios hitos a lo largo del año que está por concluir. El primero es que democratizó el acceso a sus soluciones que antes estaban altamente concentradas en negocios y oficinas a viviendas de todos los segmentos y tamaños; lo que se reflejó en un aumento de 40% de sus ventas de dicho rubro, proveniente de una mayor cantidad de proyectos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y Baja California. Consolidó a México como su plataforma de exportación a Centroamérica e incluso a Asia mediante sus cinco plantas ubicadas en Puebla, Saltillo, Colima, San Luis Potosí y Monterrey; reivindicación y profesionalización del oficio de tablaroquero del que dependen más de 30 mil familias, con la apertura de la Academia USG, el primer Centro de Capacitación para una formación integral a profesionales de la industria. Además USG compensó el aumento de materias primas con eficiencias operativas que permitieron fortalecer su desempeño financiero. Y la creciente tendencia de sustentabilidad en los materiales de construcción no es ajena a USG, y gracias al constante desarrollo e innovación, sus sistemas cuentan con certificaciones como: LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) y WELL.

Conflicto verde

Está por concluir el año y la clausura injustificada de las operaciones de Calica en Playa del Carmen se mantiene por parte de la Semarnat de María Luisa Albores. Mientras el arbitraje por las diferencias entre ambas partes avanza en una corte internacional en sentido positivo para la compañía, el gobierno federal trata contrarrestar el resultado mediante una demanda en la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y hace unos días por la presencia de grupos indígenas que acusan de daños a la salud y al medio ambiente a la compañía. Lo que es cierto es que estos mismos grupos han guardado silencio sobre las afectaciones ocasionadas por la construcción del Tren Maya, particularmente en la zona de Cancún y Playa del Carmen, donde la biodiversidad es más mucho más abundante.