Morena contra tu salud

Si algo ha lastimado este gobierno es al sistema de salud de nuestro país, que lejos de encaminarlo a la transparencia, modernidad y eficiencia con el que se conduce el sistema de salud de Dinamarca, como lo prometió el presidente, en la realidad nos acerca más a una catástrofe de magnitudes macro, tras los constantes embates al que debería ser uno de los ejes principales de cualquier administración.

Hay que decirlo, el sistema de salud pública que teníamos era perfectible, había errores clave que debían haberse resuelto con una limpieza profunda a las entrañas de este importante rubro gubernamental; en contraste, el gobierno se ha limitado a pintar las fachadas de los hospitales, desabastecer de medicinas y tratamientos a los pacientes y a construir obras deficientes producto de la inexperta ejecución de quien encabeza los esfuerzos del gobierno federal.

En Tlaxcala, hasta la fecha y luego de haber sido anunciado como un gran logro del gobierno estatal la implementación del IMSS-Bienestar, no se cuentan con las modificaciones legales que otorguen seguridad laboral a los trabajadores. “La nueva historia” que nos cuenta este gobierno en materia de salud y respeto a los derechos de los trabajadores para nada es nueva; es más, pareciera un refrito de una película estrenada en los años setenta, donde los gobernadores jugaban la suerte de virreyes y sus compinches los seguían al compás que les tocaran.

Pero vayámonos a los datos: Recientemente, el IMSS dio a conocer una inversión de mil 483 millones de pesos en 283 hospitales, 22 Unidades de Especialidades Médicas y cinco mil 929 Centros de Salud en 14 Estados, incluido Tlaxcala; no obstante, esa inversión no refleja una mejor atención médica para los tlaxcaltecas, tan es así, que el propio Gobierno Estado reconoce que 6 de cada 10 tlaxcaltecas carecen de servicios de salud.

De nada sirve cambiar el nombre de los programas de salud, si éstos no solo no resuelven los diversos padecimientos de los mexicanos, sino que se encuentran limitados respecto de enfermedades que hoy representan un verdadero problema de salud pública como la diabetes, pues medicamentos como la insulina, de la que dependen millones de mexicanos para mantener diariamente sus niveles de glucosa en óptimas condiciones, no se encuentran en el cuadro básico del programa Bienestar, y otros tantos medicamentos no son surtidos con la periodicidad que se requiere, porque simplemente no existen en el almacén.

Si bien es cierto que el Seguro Popular, así como diversos programas de los gobiernos federales pasados, requerían de esfuerzos mayores para ser mejorados, a la luz de la información pública podemos observar cómo hoy el gobierno invierte menos en salud sin la menor sensibilidad humana.

El estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, revela que hay una inversión significativamente menor en comparación con lo que se invertía cuando existía el Seguro Popular, sin valorar que crece el número de mexicanos que no cuentan con seguridad social.

Es claro, la prioridad de este gobierno es ganar elecciones, fortalecer sus estructuras electorales y debilitar sistemáticamente a las instituciones que dan certeza a la vida jurídica y democrática, y la concepción misma del Estado, creado a partir de contrapesos que eviten a toda costa el autoritarismo y la concentración de poder.

Tome usted nota, porque las llamadas corcholatas, por muy distintas que se vendan, serían una continuación de la destrucción que inició Andrés Manuel. No pierda de vista que su promoción personal y política se hizo y se hará a partir de los recursos públicos que usted y yo aportamos a través de nuestros impuestos. ¡No es justo y está fuera del marco de la Ley!





En Tlaxcala, taparroscas familiares





Fieles a su modus operadi, los hijos de…





…exgobernadores andan en franca campaña, también presuntamente utilizando recursos públicos de los tlaxcaltecas.





Resulta que se inventaron sus “informes ciudadanos” con la finalidad de “ser transparentes” en el ejercicio público; sin embargo, no son más que actos anticipados de campaña, también fuera de la Ley, en una parodia de lo que hacen a nivel federal sus homólogas corcholatas.





Personajes que marcaron la historia





Hoy conmemoramos un aniversario luctuoso más de don Emilio Sánchez Piedras, un político adelantado a sus tiempos, demócrata con altura de miras y visión de Estado, a quien se reconoce el impulso que dio a Tlaxcala en diversos ámbitos del desarrollo. Cuánta falta hace hoy esa visión y convicción de servicio que lo caracterizaron, para dar rumbo a la entidad.





