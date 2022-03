Morena, incapaz de generar estabilidad y paz social

Mucho se ha hablado de la ofensiva que la Federación de Rusia inició hace siete días en contra de Ucrania, hecho que condeno y lamento, pues creo que las armas no recompondrán aquello que las palabras y la razón no han podido hacer. Desde este espacio, expreso mi solidaridad con el pueblo Ucraniano, y confío en que las mesas de diálogo sean el camino que conduzcan a la paz.

Para nadie es desconocido que vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo que no enfrentan una guerra. Los secuestros, desapariciones forzadas, feminicidios, cobro de piso, asesinatos y demás actos violentos, han ido escalando conforme pasa el tiempo.

Pese a que el Gobierno federal y la bancada de Morena pugnó por la creación de la Guardia Nacional, para iniciar un proceso de restablecimiento de la paz y mayor efectividad del combate a la delincuencia, la realidad es que las cifras del mismo gobierno, arrojan datos que afirman que la política de “abrazos, no balazos” no solo no funcionó, sino que ha derivado en un incremento sustancial de la violencia en México.

El fin de semana fuimos testigos de cómo un grupo armado irrumpió en un velorio en el estado de Michoacán y asesinó a diecisiete personas que fueron literalmente fusiladas contra de una pared, como en tiempos de la revolución.

En la mañanera, el presidente dio cuenta de que ni siquiera se tiene rastros de los cuerpos de las víctimas asesinadas en Michoacán, y dijo esperanzado que, pese a los videos y la evidencia del lugar, “ojalá no sea cierto este hecho”.

Colima es otro de los estados que ha sufrido en los últimos días las consecuencias de tener una política que abraza a la delincuencia y da la espalda a los ciudadanos.

Los constantes hechos de violencia registrados en la entidad han generado una reducción en los ingresos de los comercios hasta del 90%, una noticia que no abona a la altísima inflación y nula estrategia del gobierno para lograr la recuperación económica tras la pandemia.

Tlaxcala, uno de los estados menos inseguros

La promesa de la 4T por mejorar las condiciones en el estado quedó en simples buenos deseos.

La huida del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien es buscado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por su probable participación en el delito de desaparición forzada, dejó en evidencia lo endeble que es en los hechos, quien gobierna con el discurso.

Hasta ahora, el despacho se sigue operando a través de un encargado, pese a que este hecho ocurrió a finales del año pasado.

Es claro que si algo caracteriza a los gobiernos de la 4T, es la improvisación, la falta de respeto al Estado de Derecho y la defensa férrea de la corrupción, ocurrida en los más altos niveles de los gobiernos de Morena.

