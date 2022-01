Mujeres que saben latín | Un espíritu independiente

Eunice Kathleen Waymon nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, el 21 de febrero de 1933. Es mejor conocida por su nombre artístico Nina Simone. Fue la sexta hija de una familia de ocho hijos. Su padre se dedicó principalmente a los escenarios, fue cantante y tocaba la armónica, después -por la carencia económica-se convirtió en barbero.

Su madre fue ministra de la Iglesia Metodista.Nina creció en un ambiente de música, todos sus hermanos cantaban y tocabanun instrumento, ninguno había recibido clases. Ella aprendió a tocar el piano desde que era muy pequeña, a la edad de dos años.

Posteriormente, tomó clasesy dio su primer recital a los diez. Sus padres se sentaron en primera fila para verla,pero los quitaron por ser de color. Debido a su talento, los profesores de Nina le ayudaron a ir a New York para estudiar en la prestigiosa escuela de Juilliard, pero no pudo concluir por falta de dinero.

Como no pudo conseguir una beca debido a su color de piel, Nina abandonó la música clásica y se refugió en el jazz y en el blues. Trabajó en un club nocturno, ahí conoció a su marido. Su primer éxito musical fue ‘I love you porgy’, posteriormente su sencillo ‘My baby just cares for me’ fue usado para anunciar el perfume Chanel No. 5.

En los años 60’s Simone se involucró en el Movimiento por los derechos civiles y su música tuvo un tinte político y de protesta. También escribió algunas canciones famosas como: To be Young, gifted and black que cantaría Aretha Franklin, así como Here comes the sun de The Beatles.

Nina fue una de las estrellas más grandes en la historia del jazz, además de ser una maravillosa pianista. Falleció de cáncer a los 70 años.