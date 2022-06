Nada Personal | Arrancan...

Aunque faltan dos años, el banderazo de salida para las elecciones de 2024 ya fue dado.

El festejo de Lorena Cuéllar Cisneros con motivo del Primer Año de la Transformación en Tlaxcala, sirvió de pretexto para que dos de las principales “corcholatas” de Andrés Manuel López Obrador, arrancaran su anticipada carrera por la Presidencia de México.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, midieron el pasado sábado en Chiautempan, y al día siguiente en Toluca, Estado de México, su popularidad y aceptación ante la base morenista.

Con ello, funcionarios del gabinete estatal, diputados locales y presidentes municipales tlaxcaltecas recibieron el aval para hacer lo mismo al aspirar a una candidatura para el próximo proceso electoral, ya sea para el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso local o alguna de las 60 alcaldías.

La fiesta para conmemorar los más de 305 mil votos que recibió Lorena Cuéllar en las urnas el 6 de junio de 2021 se convirtió en un mítin en el que morenistas aplicaron aquella máxima priista heredada por el poderoso líder sindical Fidel Velázquez Sánchez: “el que se mueve no sale en la foto”, pero ahora corregida y aumentada: “el que no se mueve, no sale en la foto”.

Para quienes ya lo olvidaron, antes el priismo mantenía un férreo control sobre sus procesos internos de selección de candidatos al enviar siempre una velada, pero directa advertencia; nadie debe anunciar antes de tiempo su aspiración, mucho menos hacer actos anticipados de proselitismo para lograr simpatías, sino esperar hasta que el “elegido” recibiera la “bendición” del mandamás (el Presidente de México en turno).

Pero ya lo dijo el filósofo Heráclito: “todo fluye, todo cambia, nada permanece”, y la frase atribuible a “Don Fidel” quedó en la negra historia política del PRI y ahora, en tiempos de la Cuarta Transformación, “el que no se mueve, no sale en la foto”.

Tal vez por eso el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, y el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, quienes ya revelaron su intención de contender por el Senado de la República, no dudaron en dejarse ver con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y a toda costa buscaron fotografiarse con él.

Lo mismo hizo el diputado Rubén Terán Águila, quien desde su posición como presidente del Congreso del Estado ya hace campaña para buscar la nominación al Senado.

Son muchos los que de ahora en adelante buscarán congraciarse con su partido y el electorado con tal de verse favorecidos con una candidatura, pero pocos serán los elegidos para la elección intermedia de 2024, cuyas candidaturas serán designadas no por sus capacidades y resultados como servidores públicos, sino por la lealtad que muestren al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

CAZICAZGOS

A propósito de la visita a Tlaxcala de los visibles liderazgos nacionales de Morena, no cabe duda que en política una cosa es el discurso, y otra la realidad.

El sábado el dirigente Mario Delgado gritó a los cuatro vientos que hace un año en Tlaxcala terminó el cacicazgo y comenzó la transformación, pero al iniciar la semana la propia gobernadora Lorena Cuéllar, en un acto de cortesía política, encabezó el homenaje a Emilio Sánchez Piedras por su 41 aniversario luctuoso.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que Cuéllar Cisneros será la mejor gobernadora de Tlaxcala, pero la clase política y social, y hasta la propia mandataria, reconocen en Sánchez Piedras -hasta el momento- al mejor mandatario que ha dado Tlaxcala, que, como bien lo dijo Beatriz Paredes Rangel, hizo escuela entre sus principales colaboradores y gran parte de ellos fueron titulares del Poder Ejecutivo.

Las capacidades y anhelos de la actual mandataria de Tlaxcala no están en duda, pues en menos de un año ha dado muestra de ello, pero la historia y solo la historia la calificarán por sus actos y definirán si llega a ser considerada la mejor gobernante de nuestra entidad.

Por cierto y para el anecdotario, el 13 de junio de 2021, mismo día del aniversario luctuoso de Emilio Sánchez Piedras, Lorena Cuéllar Cisneros recibió la constancia que, oficialmente, la declaraba gobernadora electa.

ADIVINA ADIVINADOR…

¿A qué se debe que al festejo del Primer Año de la Transformación en Tlaxcala no acudieron la senadora Ana Lilia Rivera y la diputada federal Dulce Silva?

A) No fueron invitadas.

B) Tenían cosas más importantes que hacer.

C) Siguen resentidas con Lorena Cuéllar

D) Todas las anteriores.