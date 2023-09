Nada Personal | Bastón de mando

Una vez que Claudia Sheinbaum recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el “bastón de mando”, que acredita la transmisión del poder para dar continuidad al autodenominado movimiento de la Cuarta Transformación, los reacomodos políticos comenzaron en Tlaxcala.

Con el triunfo de la exjefa de Gobierno de Ciudad de México en el proceso interno de Morena para encabezar la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la 4T y, por ende, elegir a la candidata presidencial del oficialismo para el proceso electoral de 2024, las especulaciones poco a poco quedan atrás y el panorama va aclarándose.

Contrario a lo que algunos vaticinan, con la designación de Sheinbaum Pardo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros también gana.

Si bien hay evidencia de que como “Plan B” le apostó a la postulación del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sus dos cartas tendrán posiciones claves en el proceso electoral venidero.

Una de las primeras acciones de Claudia Sheinbaum fue reunir a todos los gobernadores emanados de Morena para lograr unificarlos y pedirles su respaldo para hacerle frente a la alianza opositora que tiene a Xóchitl Gálvez como su carta fuerte.

Por el otro, Adán Augusto está a un pie de convertirse en el coordinador de campaña, o bien, existe una amplia posibilidad de que sea el dirigente nacional del partido guinda, aunado a ser el líder de la bancada morenista en la próxima integración del Congreso de la Unión.

Lo peor que a Lorena Cuéllar y a su propio gobierno le hubiera pasado es que Marcelo Ebrard hubiera obtenido el triunfo en ese cuestionado proceso interno, pero de eso ya ni vale la pena hablar.





“CANDIDATEABLES”

En el terreno local, no hay que perder de vista al secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, pues a diferencia del secretario de Gobierno, Sergio González Hernández y del titular de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, su nombre si está en el radar de Claudia Sheinbaum y en el círculo cercano del presidente López Obrador.

Su amistad con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario nacional, al igual que con sus hijos “Andy” y José Ramón, pesarán al momento de palomear la lista de integrantes a la Cámara Alta y Baja.

Y es que no hay que perder de vista que, a partir de la designación de Claudia Sheinbaum como la virtual candidata de Morena a la presidencia de México en 2024, Andrés Manuel López Obrador dará un segundo paso en su ajedrez político al “palomear” a su gente de mayor confianza para tratar de obtener mayoría en el Congreso de la Unión y tener el control, algo que no ve fácil ante el crecimiento del Frente Amplio por México.

En la misma circunstancia se encontraría la diputada federal Dulce Silva y los actuales senadores Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima, quienes han levantado la mano para hacer realidad su reelección.





ENCUESTAS

A partir del proceso interno de Morena, la gobernadora Lorena Cuéllar ya envió un mensaje a todos aquellos que ya se sienten diputados o presidentes municipales: el método de selección será el mismo que utilizó la dirigencia nacional.

Es decir, será a través de encuestas -cuidadas con lupa- que serán elegidas las candidaturas para los 15 distritos electorales locales y para las 60 alcaldías, de ahí que hasta hoy nadie puede pecar de iluso y decir que por la cercanía con la mandataria tendrá pase directo en la designación de candidaturas.





El reto de la mandataria tlaxcalteca será el mismo que aplica su líder moral a nivel nacional: lograr que su gente de mayor confianza logre las postulaciones a los principales cargos y, a como dé lugar, hacerlos ganar.





“GRITO”

Quienes dieron el “grito” antes de tiempo fueron integrantes del Cabildo de Tlaxcala al recibir un oficio de la alcaldesa suplente en funciones de propietaria, Maribel Pérez Arenas, en el que se lee que la vestimenta oficial para participar en los festejos patrios -además de azul marino y blanco- deberá ser corbata o “pashmina” color guinda, característico del partido Morena.

La molestia no se ha hecho esperar y existen integrantes del cuerpo edilicio que afirman que no asistirán a los actos oficiales, pues lo que la alcaldesa pretende es politizar un evento que no ve colores ni partidos, sino el único interés superior es conmemorar la Independencia nacional.





ADIVINA ADIVINADOR...

En medio de todo este nuevo contexto político ¿habrá quien crea que el alcalde capitalino con licencia, Jorge Corichi, es el mejor posicionado para el Senado, como lo indican sus tendenciosas encuestas?