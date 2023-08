Nada Personal | “Doña Bety” no se baja ni se raja

Más allá del partido en el que milita, por Beatriz Paredes Rangel corre sangre tlaxcalteca y en uno de los momentos más trascendentales para su vida política lo ha hecho valer.

Tras las anticipadas y desafortunadas declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al sostener el pasado lunes –sin mostrar sustento alguno- que las encuestas para ser la candidata del Frente Amplio por México no la favorecen, la oriunda de Tizatlán –serena como es- manifestó que no se baja de la contienda para declinar por Xóchitl Gálvez y mucho menos se raja.

No solo eso, en un breve, pero a la vez contundente mensaje, ‘Doña Bety’ –como se le conoce en Tlaxcala- dio una cátedra de política a quien (mal)dirige el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ante la puñalada trapera de a quien los suyos conocen como ‘Alito’, la tlaxcalteca sostuvo que: “en la construcción democrática se gana, se pierde, se avanza o se retrocede, pero las convicciones prevalecen”.

Aunque Alejandro Moreno quiso dar por derrotada de manera anticipada a su correligionaria, la exgobernadora de Tlaxcala y exdirigente nacional del PRI le reviró que esperará a conocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el Comité Organizador del Frente Amplio por México, que son las únicas válidas, para a partir de ahí incidir en la definición de la Coordinación del Frente y, por ende, la candidatura para el proceso electoral de 2024.

Es cierto, pese a todos sus antecedentes, amplia experiencia y consolidación política, Beatriz Paredes no tiene las mismas condiciones y simpatías para lograr su tan anhelado sueño de contender por la Presidencia de México, pero eso no significa que será fácil ‘bajarla’, pues la historia marca que un verdadero tlaxcalteca no se da por derrotado tan fácilmente.

Lo único que queda claro en medio de toda esta maraña política es que Alejandro Moreno quiere entregar en bandeja de plata la cabeza de Xóchitl Gálvez al presidente Andrés Manuel López Obrador, para así favorecer al régimen y congraciarse con el líder moral de Morena, como ya lo ha hecho en otras ocasiones.





A PRENDER VELADORAS

Mientras eso ocurre en la oposición, tlaxcaltecas que se alinearon con las llamadas ‘corcholatas’ ya prendieron su veladora y “hacen changuitos” para que su abanderado sea el elegido el próximo seis de septiembre, tras las encuestas que en esta semana levanta el morenismo, una vez que concluyó su anticipado proceso de posicionamiento entre el electorado. Uno de los más nerviosos es el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, pues de salir Claudia Sheinbaum favorecida, tendría un pie dentro de la candidatura al Senado, al igual que la huamantleca Dulce Silva.

En contraparte, si Adán Augusto es sorpresivamente el elegido, Sergio González Hernández brincará de emoción, al igual que el coordinador estatal de su campaña, Raymundo Vázquez Conchas, aunque ese escenario se vislumbra difícil.

Los que también andan ansiosos son el diputado local Rubén Terán y el alcalde capitalino con licencia, Jorge Corichi Fragoso, toda vez que las cosas se le han complicado a su ‘gallo’ Marcelo Ebrard y su futuro es incierto, mucho más si a eso le agregamos que el primero se indisciplinó con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y, al segundo, le fue reprobada la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022.

Del resto de aspirantes a un cargo de elección popular para el proceso electoral 2024 de momento no vale la pena hablar.





DECEPCIÓN

Una total decepción marcó la presentación de los carteles oficiales para el palenque y corridas de toros de la feria anual de Tlaxcala. La repetición en un 80 % de los artistas del año pasado en la variedad del palenque pone en entredicho el nuevo eslogan intitulado “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023”, la cual se desarrollará del 26 de octubre al 20 de noviembre.

Menudo paquete tiene en sus manos Rosa Elena Nava García Méndez “Copy Nava pa´los cuates” como presidenta del Patronato y ya veremos si la presentación del programa de feria prevista para el próximo 11 de septiembre, marcará la misma línea de la decepción o al menos el Teatro del Pueblo le dará realce a la “Feria de Ferias”.

De las corridas de toros mejor omitimos opinión, pues basta comparar los carteles de la recién concluida feria de Huamantla y los de ediciones pasadas de la feria de Tlaxcala para evidenciar que el negocio de unos cuantos está por encima del gusto de la mayoría de la afición