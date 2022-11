Nada Personal | Encrucijada

Dígase lo que se diga, el rubro de seguridad es el principal dolor de cabeza de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. A unos días de cumplirse un año de la fuga de Alfredo Álvarez Valenzuela de la Comisión Estatal de Seguridad, la mandataria se encuentra en una encrucijada para elegir, de entre cinco currículos, a quien será responsable de las estrategias de seguridad a favor de los tlaxcaltecas, tras el fracasado paso de los últimos dos titulares y un encargado de Despacho.

No hay que olvidar que el sábado 20 de noviembre de 2021–tres meses después de iniciado el sexenio- elementos de la SEIDO intentaron dar cumplimiento a la orden de aprehensión número 148/2014, girada por el Juez Octavo del Distrito de Chihuahua, de fecha 19 de septiembre de 2014, en contra de Alfredo Álvarez Valenzuela. Pero al recibir un “pitazo”, el exmando policiaco logró escapar oculto en la cajuela de un vehículo oficial, con la ayuda de algunos de algunos de sus subordinados que jamás fueron sancionados por su corrupto actuar.

De esa forma cerró el fugitivo Álvarez Valenzuela su corto paso por Tlaxcala, cargo que al quedar acéfalo fue asumido durante seis meses por Maximino Hernández Pulido, en calidad de encargado de Despacho, tiempo durante el cual fue notorio que el interino se preocupó más por cuidar la silla del Secretariado Ejecutivo –que actualmente ostenta- en vez de ocuparse de las estrategias de seguridad.

Lo anterior lo confirman cifras oficiales que revelaron un aumento en robo de vehículos y casa-habitación, aunado a suscitarse casos que causaron conmoción entre la sociedad, como el homicidio del exdiputado Miltón L., el 24 de diciembre de 2021; el calcinamiento de Alfredo S., el 15 de abril (Viernes Santo) en Tlalcuapan, Chiautempan, así como la desaparición y feminicidio de Ana Laura N., originaria de Huamantla, a principios de abril.

El 3 de mayo de 2022 inició la era de Raúl Ruiz García, quien fue recibido con honores por los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, y aunque el militar retirado no mintió al afirmar que no tiene ningún pendiente legal con las autoridades judiciales, no dijo nada sobre su eficiencia y el trabajo en equipo, de ahí que jamás logró conectar con la tropa y mandos medios, caracterizándose como un secretario de oficina, aunado a que los fines de semana abandonaba el cargo al irse con su familia a Ciudad de México.

Tal vez a eso se refirió la gobernadora Lorena Cuéllar recientemente al decir que el nuevo responsable de la Secretaría de Seguridad deberá estar “de tiempo completo” y que entre los cinco perfiles será decisiva su experiencia, pero se reservó el nombre para hacerlo oficial en una semana más.

Lo que debe quedar claro en este tema es que el gobierno estatal ya no está para jugarle al aprendiz, pues aun cuando Tlaxcala se ha mantenido por quinto mes consecutivo como el estado más seguro (o menos inseguro) del país, es necesario reforzar las estrategias para evitar que flagelos como los que viven entidades vecinas aquí se asienten.

Por cierto, si en estos días ven a Guadalupe Ballesteros Arellano y Sergio Ramírez Manzur, acérquenles un banquito porque van a tener que esperar sentados mucho tiempo más, si no es que todo el sexenio, por no ser tomados en cuenta para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad.

PRIMOR

¿Qué celebrarán varios priistas con la llegada de Anabell Ávalos a la dirigencia estatal del partido? Y es que, de entrada, el partido tricolor fue desdibujado por Morena en la pasada elección y difícilmente podrá reponerse en los comicios de 2024

Lo anterior, sin tomar en cuenta la sumisión de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, quien ha decidido apoyar desde el Congreso de la Unión al partido en el poder, con tal de evitar pisar la cárcel ante sus serias acusaciones de corrupción.

No obstante, no todo está dicho para 2024 y hay quienes creen que es posible ganarle a Morena ante la pésima gestión de algunas de sus autoridades, como es el caso de Gustavo Jiménez Romero en Chiautempan, demarcación donde el Secretario del Ayuntamiento de la pasada administración, Nicolás Gutiérrez Decasa, se enfila para buscar la candidatura del PRI, o bien una coalición que le permita contender, al grado de que los santaneros ya lo conocen como el “Candi-gato”, por aquello de que es originario de San Bartolomé Cuahuixmatlac, cuyo santo patrono se caracteriza por su minino en los pies.