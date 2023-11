Nada Personal | Envidiable despedida

“Me quedan muy pocas horas como secretario de Gobierno y voy a aprovecharlas… en este momento me despido de todos ustedes y me retiro de esta mesa”, expresó nostálgico Sergio González Hernández ante la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros y sus compañeros de gabinete, para luego salir de las instalaciones del C5i.

Antes de retirarse, el originario de Texoloc quitó el personificador que incluía su nombre y cargo, para deshacerlo con su mano derecha y llevárselo al bolsillo, ante la mirada atónita de los ahí reunidos.

“Voy a perseguir una meta en mi carrera política; gracias gobernadora por darme la oportunidad de servir a los tlaxcaltecas”, agregó con voz entrecortada.

El auditorio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) fue el lugar elegido por la titular del Ejecutivo para despedir este 31 de octubre a su segundo de a bordo durante el primer tercio de su sexenio.

A diferencia del extitular de la Secretaría de Infraestructura y “junior” Alfonso Sánchez García, el hoy extitular de la Segob tuvo una envidiable despedida por parte de su jefa, como pocos en el gabinete la tendrán, al reconocerle públicamente su trabajo y pedir un aplauso por su arduo desempeño.

Merecido o no, lo único cierto es que durante ocho años Sergio González ha vivido con Lorena Cuéllar lo que es llorar una amarga derrota política, como ocurrió en la elección de 2016, pero también el dulce sabor de la victoria de 2018 y 2021.

Ya en el ejercicio gubernamental, sirvió de pararrayos ante las incesantes protestas de grupos sociales inconformes con decisiones de la mandataria tlaxcalteca y, aunque deja pendientes por resolver, como el caso Xicohtzinco, son menos los problemas que hereda a quien se convierta en su sucesor en las próximas horas.

Por cierto, antes de presentar su renuncia, a las 18:00 horas de ayer, Sergio González aún firmó como secretario de Gobierno la publicación en el Periódico Oficial de la reforma constitucional que hicieron “fast track” los diputados locales.

Esa reforma es un “traje a la medida” para beneficiar al morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, quien -de no existir cambios de última hora- se convertirá en el primer no nacido en Tlaxcala en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobierno.





EL FORÁNEO

Vamos a adelantarnos en el tiempo y pensar que el foráneo Luis Antonio Ramírez ya rindió protesta al cargo.

De entrada, en sus primeros días tendrá como tarea bajarle a su arrogancia para ganarse el respeto de sus compañeros de gabinete, si en verdad quiere que le hagan caso.

Luego, tendrá que bajarle tres rayitas a sus desplantes, pues participar en la Mesa de Seguridad no es cosa fácil y ahí no solo tratará con integrantes del gobierno estatal, aquellos a los que ve de arriba hacia abajo, sino con mandos militares que buscan en la figura del titular de la Segob a alguien que tenga bajo su dominio una radiografía diaria de todo lo que ocurre en el Estado.

Luis Antonio Ramírez también tendrá que aprender a encender por sí mismo su computadora, pues a ciertas reuniones no podrán acceder sus subordinados, aquellos a los que ocupa hasta para que le abran la puerta.

Quiera o no, el operador político de la mandataria tlaxcalteca tendrá que acudir a todas las reuniones de gabinete, a diferencia de lo que lo caracterizó en los últimos dos años como responsable del sector ambiental, pues si acaso dos o tres veces asistió a esos cónclaves, bajo el argumento de que atendía asuntos de tipo personal.

Para ser secretario de Gobierno se necesita más que dar un buen discurso y aunque en esto el foráneo no lo hace mal, tendrá que hacer mucho más méritos si es que en verdad quiere durar en el cargo.

Y es que todavía no entra y ya hay inconformidades no solo de sus propios compañeros de trabajo, sino de integrantes de la Secretaría de Gobernación federal que no ven con buenos ojos su designación y de activistas al acusarlo de deudor alimentario.

Incluso, ya hay quienes dudan que Luis Ramírez pueda conciliar los conflictos propios de una dependencia como la Segob, si ni con su exesposa pudo resolver un asunto de carácter personal. Ya se verá.





ADIVINA ADIVINADOR…

¿Será verdad que una de las primeras acciones de Augusto Ramírez, nuevo titular de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado (en sustitución de Angélica Domínguez), fue pedir boletos gratis para el Palenque de la Feria Tlaxcala 2023 para regalarlos a sus “amigos” directores de medios?





moises.morales@elsoldetlaxcala.com.mx