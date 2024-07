Nada Personal / Extra… extra… ¡extraordinarias!

No quisiera decir se los dije, peeero… se los dije. Como en los tiempos del casi extinto priismo, el hoy encumbrado morenismo ya aprendió para qué sirve el poder y la forma en que debe ejercerlo.

Ejemplos hay de sobra, pero para no ir tan lejos enfoquémonos en el proceso electoral que sigue sin terminar y ahora abrió un nuevo capítulo al ser anulados los resultados de la jornada comicial del 2 de junio en los municipios de San Lucas Tecopilco, Huamantla y Santa Isabel Xiloxoxtla.

Si ustedes creían que la designación de Marcela González Castillo como diputada plurinominal de Morena era todo lo inverosímil en el contexto poselectoral… ¡oh sorpresa! Tal y como ocurrió en los resultados de la elección por mayoría en el Distrito 15, que quitó el triunfo a la también morenista Ana Bertha Mastranzo Corona, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), que preside el cuestionado magistrado Miguel Nava Xochitiotzin, volvió a cumplir los anhelos de quienes detentan el poder en el estado.

Disciplinado como ahora es, el oriundo de Contla de Juan Cuamatzi no reparó en cumplir las “sugerencias” que recibió de la Secretaría de Gobierno, oficina que desde el 1 de noviembre de 2023 (Día de Muertos) dirige el originario de Morelos y papá luchón, Luis Antonio Ramírez Hernández.

Pero como se dice en el beisbol: “esto no se acaba hasta que se acaba” y al igual que Ana Bertha Mastranzo, el alcalde Salvador Santos Cedillo alista su defensa legal para pelear su triunfo.

Lo ocurrido en el Distrito XV ya está en manos de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que previo estudio confirmará el resolutivo del TET, o bien, enmendará la plana a los magistrados tlaxcaltecas.

En tanto, el munícipe de Huamantla que a partir de este 31 de julio y a lo largo de un mes estará de plácemes con motivo de la feria anual en honor a la Virgen de la Caridad, tendrá motivos para celebrar, pero muchos más para preocuparse si no son ratificados los resultados en los que obtuvo poco más de dos mil votos de diferencia sobre su adversario político, Juan Carlos Pimentel, quien a la postre lo impugnó al quedar en segundo lugar en votación.

Dice la ley electoral que en una elección que se anula no puede participar quien evidentemente es culpable de cometer irregularidades, pero al no pronunciarse tácitamente el TET al respecto, Salvador Santos Cedillo tendría la posibilidad de volver a contender.

Pero como en política no hay sorpresas, sino sorprendidos, no descarten que aunque el mentado “Chava” tenga a salvo sus derechos político-electorales para ser candidato en la elección extraordinaria, ahora el Partido Verde Ecologista de México, ese al que llevó al triunfo en 2021 y 2024, le cierre las puertas y no lo registre como su abanderado.

No es que sea ave de mal agüero pero, ¿a poco no es raro que la dirigencia del partido Verde mantenga un silencio sepulcral tras darse a conocer el resolutivo del TET?

Tras el pronunciamiento de la Sala Regional del TEPJF (los casos no llegarán a la Sala Superior, a menos de que se acrediten violaciones constitucionales), el Congreso del Estado deberá convocar a elecciones extraordinarias que, en un escenario posible, se antoja se desarrollen entre octubre y noviembre; por tanto, deberán ser nombrados Concejos Municipales o Comisiones Especiales, caso con el que cerrará la 64 legislatura que, fiel a sus antecesoras, se va con el mote de cada tres años: “es la peor de la historia de Tlaxcala”.

AMIGO BRONCO

Falta un mes para que deje el cargo, pero en Tetla de la Solidaridad los ciudadanos ya le cantaron “Que te han visto llorar” al alcalde Andrés Ramírez Galicia.

El empresario que hasta la tercera ocasión logró ser alcalde será recordado para siempre no por sus obras o acciones, sino por el fallido baile popular de feria al ser cancelada la presentación estelar del grupo Bronco, programada para el 26 de julio pasado. La deficiente producción, sumada a las escasas medidas de seguridad forzaron a la agrupación a cancelar para evitar una desgracia, como la ocurrida en San Pedro Garza García, Nuevo León, durante un mitin a finales de mayo pasado.

Aunque entre los fans hubo decepción por esa cancelación, fue lo mejor pues el grupo Bronco demostró que si aprendió la lección, algo que el improvisado alcalde no consideró.





