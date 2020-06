Nada Personal | Foco rojo

No es por ser “ave de mal agüero”, pero con la reciente modificación de la cartografía electoral entre Chiautempan y Tlaltelulco, la comunidad de Santa Cruz Tetela se convierte en “foco rojo” para las elecciones de 2021.

Con la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) se recrudece el añejo conflicto entre ambas comunas que ahora no solo será territorial, sino también por los casi mil votos que representa la Sección 150.

Me explico: la modificación avalada mediante el acuerdo INE/CG132/2020, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, indica que la mayor parte del territorio electoral de Santa Cruz Tetela ahora forma parte de Chiautempan y no de Tlaltelulco, al igual que su jurisdicción establecida en el Decreto 152 del Congreso local, emitido en julio de 2003. Es decir, los votos que durante 15 años hicieron ganar a autoridades municipales de Tlaltelulco, ahora serán contabilizados para candidatos de Chiautempan. En el caso de la elección para diputados no hay complicación pues ambas comunas comparten el Distrito 09.

De acuerdo con el INE, antes de la modificación Santa Cruz Tetela se integraba por 23 manzanas, mil 381 ciudadanos en padrón y mil 361 en lista nominal de Tlaltelulco.

Y ahora, con la nueva georreferenciación municipal, Santa Cruz Tetela pertenece a la misma Sección Electoral 150, pero forma parte de Chiautempan, conformada por 21 manzanas y mil 204 ciudadanos en padrón y mil 184 en lista nominal. Las dos manzanas restantes son de Tlaltelulco.

Supongamos que en la elección del 6 de junio de 2021 la votación en la Sección 150 alcance un 75 % de participación por ser comicios locales, serían casi 900 votos que favorecerían a un candidato a presidente municipal o diputado y, en una reñida elección como la que se espera, Santa Cruz Tetela podría definir los resultados.

Si bien la modificación del INE no cambia la pertenencia de algún ciudadano al Distrito Electoral Federal 02 ni al local 09 y, con su decisión, resuelve la ambigüedad en la descripción echa por el Poder Legislativo en 2003, sí representará un conflicto a la hora de emitir el voto y, obviamente, Tlaltelulco no se quedará cruzado de brazos.

Esperemos que en la Sección 150 no ocurra lo sucedido en elecciones pasadas, donde por el conflicto territorial las urnas han sido robadas y, peor aún, incendiados los sufragios.

Por cierto, en este tema tiene mucho que explicar el diputado José Luis Garrido como responsable de la comisión para el conflicto de límites territoriales entre Chiautempan y Tlaltelulco, pues hizo caso omiso a varios procedimientos del INE.

Esperemos que su actuar no le resulte contraproducente y sea llamado al banquillo de los acusados por sus yerros, al dejar correr los tiempos para presentar sus informes a la Comisión que encabeza y al propio INE.