Nada Personal | Foráneos tlaxcaltecas

¿Tlaxcala para los tlaxcaltecas? Es la pregunta que desde ya se hacen los electores de la Capital al notar que quienes aspiran a gobernarlos para los próximos tres años no tienen la mínima identidad con la ciudad y mucho menos conocen la problemática que padece.

Ya lo dijo el filósofo español Jorge Ruiz de Santayana: “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, frase que aplica como anillo al dedo para el contexto capitalino.

Y es que mucho brinco y pataleo se hizo por los foráneos incorporados al gobierno estatal que ocupan al menos ocho secretarías y muchos otros cargos de segundo nivel, pero nada se ha dicho de que hay políticos locales que no tienen ningún arraigo con la Capital y aun así se enfilan para convertirse en candidatos para buscar gobernarla.

Es el caso de los dos principales oponentes a contender por el municipio de mayor trascendencia en la entidad no solo por concentrar el poder político, sino por tener la mayor movilidad económica.

Si los acuerdos no se echan abajo, todo indica que Alfonso Sánchez García será el abanderado de Morena al municipio de Tlaxcala, tras aceptar esa postulación como premio de consolación al ver frustrada su nominación al Senado, con todo y el impulso que recibió de su padre, el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, además del financiamiento de varios alcaldes.

Por la coalición PRI-PAN, a la senadora Minerva Hernández Ramos nadie le quita la nominación que tiene muy bien amarrada con liderazgos nacionales de ambos partidos políticos.

Si bien la ley es laxa y permite que un foráneo pueda ser declarado ciudadano de cierto municipio con el solo hecho de que radique con al menos seis meses de anticipación, eso no lo convierte automáticamente en un auténtico citadino.

Alfonso Sánchez está más identificado con el municipio de Apizaco y hasta con Tlaxco, donde se ubica ‘Rancholandia’, pero de capitalino tiene lo que Loret de Mola tiene de Morenista.

En el caso de Minerva Hernández, aunque tiene casas en Tizatlán y en la zona de Camino Real, en Ixtulco, eso no la hace capitalina, pues está más identificada con su natal Texoloc y con Ciudad de México, donde se la pasa la mayor parte del tiempo desde que ha obtenido posiciones en el Congreso de la Unión (sin contar su casa de Apizaco).

Una aspirante más a la capital por Morena es la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nydia Cano Rodríguez, pero nadie debe olvidar que su identidad y la mayor parte de su familia están en su natal Panotla.

Otro foráneo que anunció su aspiración a la capital es el diputado y expresidente municipal de Texoloc, Miguel Ángel Covarrubias, pero todo indica que solito se bajó de la contienda al notar que todos los trucos de su chistera no penetraron entre los poco más de 80 mil electores del municipio de Tlaxcala.

En el caso del aspirante del Partido Alianza Ciudadana, el médico Alfredo Adán Pimentel es el único que pertenece a una familia netamente capitalina, pero su campaña de posicionamiento parece de un estudiante a ocupar la jefatura de grupo de su universidad y no la de una persona que busca gobernar un municipio del tamaño de la capital tlaxcalteca.

Del aspirante de Movimiento Ciudadano Luis Antonio Herrera y de quien recientemente fue presentado como su carta fuerte del PRD, cuyo nombre se me olvida por aquello de su intrascendencia, mejor no opino porque es como arar en el desierto, pues con todo y las asesorías de sus “especialistas en campañas” nomás no logran posicionarse.

De que Alfonso Sánchez nombró a un hidalguense como su coordinador de campaña, el exsecretario de Educación Miguel Ángel Islas Chío y de que Minerva Hernández depositó su confianza en la jueza Claudia Pérez Rodríguez (quien perdió la Capital en 2021) después lo hablamos, pues esa tela da mucho para cortar.

ADIVINA ADIVINADOR...

¿En qué página del libro que en días pasados presentó el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya intitulado “Tlaxcala, un mejor lugar para vivir” se habla de la historia negra de secuestros que vivió la entidad en tiempos del fallecido Edgar Bayardo del Villar como Subprocurador, quien a la postre se reveló fue testigo protegido de la DEA y ‘oreja’ de un importante cartel mexicano? Es para una tarea.

Seguramente en el prólogo también viene algo sobre la llamada “concertación”, esa en la que intereses extranjeros hicieron que poco a poco el país viviera elecciones democráticas y alternancias, lo que a la postre derivó en la derrota de Joaquín Cisneros Fernández en las urnas en la elección de 1998 e hizo que el expriista José Antonio Álvarez Lima entregara el poder a un opositor.